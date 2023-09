À Hollywood, un accord de principe trouvé pour mettre fin à la grève des scénaristes

Après des semaines de négociations, le syndicat des scénaristes a annoncé avoir trouvé accord « exceptionnel » avec les patrons des grands studios.

Bientôt une issue à la grève qui secoue Hollywood ? Depuis près de cinq mois, scénaristes et acteurs hollywoodiens sont en grève, afin de réclamer de meilleurs salaires, ainsi qu’une plus grande part des bénéfices générés par le streaming.

En plus de meilleures prétentions salariales, les acteurs et scénaristes réclament une meilleure propriété intellectuelle face à l’intelligence artificielle (IA) et les logiciels tels que ChatGPT. Les premiers, demandant à ce que leurs textes ne servent jamais de base d’écriture pour les logiciels, et les seconds, la garantie que les studios n’utilisent jamais les IA pour imiter leur apparence ou leur voix.

À lire aussi : Des revenus « insultants » : à leur tour, les acteurs d’Hollywood se mettent en grève

Après plusieurs mois de dialogue de sourds, les patrons de grands studios tels Disney, Netflix, Warner Bros, ou encore NBC Universal sont en discussion avec le syndicat WGA depuis le 20 septembre, a rapporté le Hollywood Reporter.

Des discussions qui se sont poursuivies pendant plusieurs jours, et qui auraient abouti à un accord « significatif » pour les scénaristes, ont annoncé dans une lettre le syndicat à ses membres : « Nous sommes parvenus à un accord de principe sur un nouvel (accord de base minimum) 2023, c’est-à-dire un accord de principe sur tous les points de l’accord, sous réserve de la formulation finale du contrat ».

Un « accord exceptionnel » se félicite la WGA

Cet accord semble avoir satisfait toutes les parties : « Nous pouvons dire, avec une grande fierté, que cet accord est exceptionnel – avec des gains significatifs et des protections pour les scénaristes dans tous les secteurs d’activité des membres », s’est félicitée la WGA.

Mais ce n’est pas pour autant que les scénaristes peuvent d’ores-et-déjà reprendre du poil de la bête : « Pour être clair, personne ne doit reprendre le travail tant que la Guilde ne l’a pas expressément autorisé. Nous sommes toujours en grève jusqu’à ce moment-là. Mais à partir d’aujourd’hui, nous suspendons les piquets de grève de la WGA », a ajouté le syndicat.

Si les scénaristes ont trouvé une issue, les acteurs, eux, restent en grève. Leur puissant syndicat, SAG-AFTRA, n’a entamé aucune discussion avec les patrons de grands groupes depuis mi-juillet.