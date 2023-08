En pleine Mostra de Venise, Damien Chazelle affiche son soutien à la grève des scénaristes à Hollywood

C’est grâce à un simple t-shirt que le réalisateur de « La La Land » et président du jury de la Mostra de Venise Damien Chazelle a affiché un soutien clair et net à la grève.

Ouvert ce mercredi 30 août, la Mostra de Venise est le premier festival à faire les frais de la grève des scénaristes et acteurs, qui touche Hollywood depuis maintenant plusieurs mois, le syndicat SAG-AFTRA, interdisant à ses membres de tourner, mais aussi de participer à la promotion des films.

Et pour cause, de nombreuses stars manquent à l’appel de ce festival, pourtant réputé pour réunir chaque année plus grands noms du cinéma. Mais ce n’est pas pour autant que le mouvement y est inexistant, bien au contraire.

Damien Chazelle soutient la grève

Président du jury cette année, le réalisateur Damien Chazelle – dont les films La La Land et First Man ont fait l’ouverture en 2016 et 2018 – n’a pas manqué d’afficher un soutien clair à ces confrères. À commencer par le tapis rouge de la conférence de presse d’ouverture du festival, lors duquel le réalisateur de 38 ans était vêtu d’un tee-shirt et portait un badge sur lequel on pouvait lire « Writers Guild on Strike », à traduire par « les scénaristes en grève ». Simple et limpide.

Plus tard, il a déclaré auprès de plusieurs journalistes : « Toute œuvre d’art a une valeur en soi et n’est pas juste un contenu – un mot très en vogue à Hollywood en ce moment – pour alimenter un tuyau », avant d’insister : « L’art passe avant les contenus », faisant ainsi référence à la mainmise des plateformes de streaming sur certaines surproductions.

De nombreux acteurs absents

Cette 80e édition de la Mostra de Venise devait pourtant accueillir Zendaya, qui devait inaugurer le festival italien avec Challengers de Luca Guadagnino, mais le mouvement social américain en a décidé autrement.

Le film a été remplacé en ouverture par une production italienne, Comandante, qui relate un épisode méconnu du début de la Deuxième Guerre mondiale. Autre tête d’affiche, Bradley Cooper, qui devait présenter Maestro, un biopic du compositeur Leonard Bernstein, devait participer au festival italien à la fois comme acteur et réalisateur, mais il restera finalement à Hollywood.

