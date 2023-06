Alors que Netflix France a assuré que la dernière saison de la série est en cours de production, les scénaristes leur fait savoir sur Twitter qu’ils étaient en grève.

La grève des scénaristes à Hollywood semble s’exporter dans l’Hexagone. Ce mercredi 31 mai, les scénaristes de Stranger Things ont gentiment rappelé à l’ordre Netflix France sur Twitter Dans un tweet paru le 31 mai, la plateforme affirmait à un internaute que la cinquième et dernière saison de la série étant en cours de production… Mais ce n’est pas le cas, en raison de la grève des scénariste à Hollywood.

À lire aussi : À Hollywood, les scénaristes se mettent en grève pour leurs salaires

Le tweet de Netflix France, qui répondait à une photo publiée en souvenir de la sortie de la saison 4 il y a tout juste un an, a été repéré par le journaliste cinéma Eric Vernay. Ce dernier a partagé une capture écran du tweet désormais supprimé, a rapporté le Huffington Post. « La saison 5 est en production », écrivait Netflix France sur Twitter.

Sauf que quelques dizaines de minutes plus tard, le compte des scénaristes de la série appelé « Stranger writers » a rappelé : « Nous sommes en grève. Est-ce que ça va en France ? Vous, les Français, n’êtes-vous pas en grève tout le temps ? De tous les pays, c’est vous qui vous trompez… », faisant notamment référence au mouvement social contre la réforme des retraites.

Une réponse – qui elle est toujours disponible – qui a été vivement relayée et saluée par les internautes, notamment français.

Le ratio le plus puissant que j’ai vu, c’en est magique https://t.co/S5GSiJ1h4i — Antoine (@therealtoinou) May 31, 2023

Stranger Things est loin d’être la série en arrêt. Abbott Elementary, The Last of Us, ou encore Daredevil sont en pause depuis début mai en raison de la grève des scénaristes, ces derniers réclamant une hausse des salaires, et une plus grande part des bénéfices issus des plateformes de streaming. Les premières négociations se sont soldées par un échec.

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.