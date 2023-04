Netflix prépare une série animée Stranger Things pour les nostalgiques des « dessins-animés du samedi matin »

Stranger Things n’est pas encore fini mais Netflix prépare déjà la suite. La plateforme a donné son feu vert à une série animée dérivée de l’univers de Matt et Ross Duffer, les créateurs de la série lancée en 2016. Derrière ce projet se trouve leur rêve de voir Stranger Things en version « dessin-animé du samedi matin » avec lesquels ils ont grandi.

En 2023, quand on aime un contenu, les studios de production et autres plateformes nous servent de quoi en manger à toutes les sauces. Les fans de Stranger Things reprendront bien un peu de leur série préférée, mais sous forme de dessin-animé cette fois.

Les créateurs de Stranger Things aux commandes de la série animée

Netflix avait déjà annoncé ses projets d’étendre l’univers de Stranger Things et revient avec du concret.

Le géant du streaming a commandé une série animée basée sur le monde créé par Matt et Ross Duffer. Les deux frères, réalisateurs, scénaristes et producteurs seront aux commandes de la production de la série animée. Bien que ce nouveau programme soit encore très mystérieux, les créateurs ont accepté d’en dire quelques mots à Variety :

« Nous avons toujours rêvé d’un ‘Stranger Things’ animé dans la veine des dessins animés du samedi matin avec lesquels nous avons grandi, et voir ce rêve se réaliser a été absolument passionnant. Nous ne pourrions pas être plus époustouflés par ce qu’Eric Robles et son équipe ont imaginé — les scripts et les illustrations sont incroyables, et nous avons hâte d’en partager plus avec vous ! L’aventure continue… »

Stranger Things saison 4 // Source : N

Des projets à gogo autour de Stranger Things

Cette série animée est loin d’être le seul projet de Netflix autour de l’une des séries les plus populaires de son catalogue. Stranger Things reviendra également sous forme de pièce de théâtre. Intitulé The First Shadow et coécrit par les frères Duffer, le spectacle sera joué à Londres en fin d’année.

Si on ignore encore pour quand est attendue cette série animée, on sait déjà qu’elle sortira sur Netflix. En attendant, on ne peut que vous conseiller… d’attendre encore, puisqu’on ignore également la sortie de la très attendue saison 5 de Stranger Things, renouvelée en février 2022. Le tournage doit débuter en mai : autant dire qu’il va falloir être patient !