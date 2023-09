Vous venez de vivre une rupture ? Voici trois conseils pour vous aider à rebondir

Chaque personne se remet différemment d’une rupture amoureuse, qu’elle ait eu lieu il y a deux jours, deux mois ou deux ans. Mais cet évènement ouvre aussi d’autres perspectives… Voici trois arguments pour voir le verre à moitié plein durant la rupture amoureuse.

Rappelez-vous qu’il n’existe pas de recette miracle pour se sortir d’un chagrin d’amour. Il faut du temps, de la bienveillance et surtout réapprendre à s’aimer. La fin d’une histoire n’est pas une fin en soi, mais plutôt une chance de se redécouvrir et de devenir le personnage principal de votre vie comme Adèle, le personnage principal de la série Irrésistible joué par Camélia Jordana.

Cette mini-série en six épisodes apportera certainement quelques éléments de réflexion aux lecteurs et lectrices qui se remettent à leur manière d’une rupture amoureuse. Irrésistible sera disponible le 20 septembre sur la plateforme Disney +. Pour vous faire patienter jusqu’à sa sortie, voici quelques bons côtés de la rupture inspirés directement de la série.

Binge watcher la série « Irrésistible » sur Disney+

Le personnage d’Arthur (Théo Navarro-Mussy) dans la série « Irrésistible » sur Disney+ // Source : Disney+

Profiter de la rupture pour se concentrer enfin sur soi

Vous pouvez tout à fait vous renfermer et vous couper du monde extérieur pendant un temps. Si vous en ressentez le besoin, c’est tout à fait faisable. Ensuite, ménagez-vous pour que le retour à la vie sociale ne soit pas trop violent. Ici, il s’agit de prendre du temps pour soi et d’accepter ses émotions !

Il faut prendre le temps de réaliser que nous ne sommes plus en couple. Avoir des moments de silence pour réfléchir et laisser nos pensées nous envahir peut être douloureux, mais se confronter à soi-même se révèle souvent bénéfique. Il ne s’agit pas non plus de se flageller et de se demander ce que vous avez mal fait. Il faut plusieurs personnes pour construire une relation, donc les torts sont souvent partagés, que l’on soit en couple traditionnel ou en relation polyamoureuse. Posez tout à plat, quitte à écrire vous aussi, comme le personnage d’Adèle.

Profiter de son célibat pour s’ouvrir à de nouvelles ou anciennes activités

Être en couple demande du temps et de l’énergie, et sans vous en rendre compte, il se peut que vous ayez mis certains de vos hobbies de côté, ou que vous ayez remplacé vos petites habitudes par une routine créée à deux. Se retrouver en solo, c’est aussi l’occasion de redécouvrir des activités qui nous faisaient vibrer autrefois, ou même d’en faire de nouvelles.

Reprenez confiance en vous, vous saviez pratiquer cette chose il y a quelques mois (ou années). Il n’y a pas de raison que vous n’y arriviez plus. Cela pourra prendre plusieurs semaines ou mois pour retrouver votre niveau, mais le plus dur, c’est parfois de se lancer pour être fier de soi. Si vous ressentez le besoin de vous ouvrir à de nouveaux horizons, n’ayez pas de regret, faites-le ! Recréez un quotidien qui vous stimule ou vous apaise.

Avec le temps, dans la série Irrésistible, Adèle a réussi à mettre des mots sur sa peine, en a fait un livre et a même décidé de dédier un podcast au chagrin d’amour. En résumé, la rupture amoureuse est devenue son fonds de commerce !

Les comédiens de la série Irrésistible diffusée sur Disney+ // Source : Disney+

De nouvelles rencontres peuvent vous faire du bien

Encore une fois, prenez le temps qu’il vous faut, il n’y a aucune obligation à sortir et à se confronter au monde si vous ne vous sentez pas prêt ou prête. Mettre son masque social pour aller au travail est déjà bien assez éprouvant pour faire durer le contact humain. Quand ce sera le bon moment, pourquoi ne pas s’inscrire dans un club pour rencontrer des gens dont vous partagez la passion ?

Dans la série Irrésistible, Adèle n’hésite pas à se livrer à des séances de dédicaces de son livre pour rencontrer ses lecteurs et lectrices. Une manière de transformer le souvenir de sa rupture amoureuse en un moment de partage.

Des personnes qui ne savent rien de votre vie privée, ça a étonnamment du bon. Pourquoi ? Parce que vous ne vous définissez pas par votre statut sentimental ou professionnel, et que les débuts de relations amicales peuvent être tout aussi rafraîchissantes que les relations amoureuses. Elles n’ont aucune idée de la personne que vous étiez avant. C’est comme une nouvelle page à écrire ! Une rupture est aussi l’occasion de faire un tri et de s’entourer de personnes qui nous inspirent et nous font du bien.

Se laisser tenter par la série « Irrésistible » sur Disney+

Vous pouvez aussi décider de la jouer comme le personnage d’Adèle (Camélia Jordana) de la série Irrésistible et soigner le mal par le mal. L’homme qui lui a brisé le cœur, Trésor, interprété par Corentin Fila, est constamment à ses côtés puisqu’ils travaillent ensemble.

Tout se passe bien pour elle jusqu’à ce qu’elle tombe sous le charme d’Arthur malgré elle. À chaque fois que leurs chemins se croisent, elle en fait littéralement une crise d’angoisse… Ce qui lui fait réaliser qu’elle est en plein choc post-traumatique à cause de sa rupture avec Trésor.

Adèle va-t-elle réussir à aller de l’avant pour vivre une histoire avec Arthur ? Est-elle prête ? En a-t-elle vraiment envie ? Rendez-vous le 20 septembre sur la plateforme Disney + pour le savoir.