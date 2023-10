Rester amie avec son ex c’est possible, ces deux lectrices en sont convaincues

À l’occasion de la sortie de la comédie romantique « Irrésistible » (série), Madmoizelle a rencontré deux lectrices dont le parcours amoureux est semblable à celui de l’héroïne : elles sont restées amies avec la personne qui leur a brisé le cœur.

« Les histoires d’amour finissent mal en général » Madmoizelle a rencontré deux lectrices qui font mentir les Rita Mitsouko. Léa et Hannah ont accepté de partager une bribe de leur parcours amoureux, et nous expliquent pourquoi elles ont choisi de rester proches de leur ex.

Cela rappelle l’histoire d’Adèle, interprété par Camélia Jordana, le personnage principal de la série Irrésistible disponible le 20 septembre sur la plateforme Disney+. Madmoizelle a eu l’occasion de visionner en exclusivité cette comédie romantique en six épisodes.

Si vous êtes nostalgique des histoires d’amour sur petit écran mettant en scène des personnages féminins qui transforment leur chagrin d’amour en force, et qui deviennent collègues de travail avec leur ex comme Adèle, vous ne serez pas déçu. Justement, ce genre de récit est aussi possible dans la réalité. La preuve par deux avec Léa et Hannah.

Deux histoires d’amour, un début et deux fins

Avant d’expliquer comment leur amour s’est transformé en amitié, il convient d’expliquer comment leur amour a commencé. Dans le cas de Léa, elle rencontre Eric lors d’un anniversaire qui est organisé à Paris. Lui vit à Montpellier et accompagne un ami. C’est le coup de foudre. Ils sont tous les deux en seconde, et malgré la distance, ils conviennent d’entamer une relation à distance entre Paris et Montpellier.

À la fin du lycée, ils décident que cet éloignement a assez duré. Léa prend ses espoirs et ses bagages, commence ses études d’infirmière à Montpellier et emménage avec Eric. Malgré le fait qu’ils soient tous les deux étudiants, les rythmes de vie ne sont pas les mêmes. Pour suivre ses études d’infirmière avec son bac littéraire, Léa doit prendre des cours de biologie et mathématiques supplémentaires.

Pour que Léa puisse travailler plus calmement à l’appartement, Eric prend l’habitude d’aller certains après-midis dans un café, c’est là qu’il rencontre Oriane. Malgré lui, il commence à avoir des sentiments naissants pour elle, mais ne tente rien tant qu’il est avec Léa. De son côté, Léa n’a aucun ami ou membre de sa famille dans le sud. Son seul repère, c’est Eric… C’est ainsi que des disputes commencent à éclater. Au bout de deux ans, ils décident de se séparer, n’arrivant plus à cohabiter.

Les comédiens de la série Irrésistible diffusée sur Disney+ // Source : Disney+

Quant à Hannah, sa romance commence également par un coup de foudre. Elle rencontre Louise en 2016 lors d’un concert à Paris, grâce à des amies en commun. Ensuite, tout se fait naturellement et très vite. Elles se rapprochent, puis décident de se mettre en couple. Au bout de deux ans, Hannah et Louise emménagent ensemble et adoptent un deuxième chat. Leur histoire dure trois ans et demi et Hannah insiste sur le fait que c’est de loin la plus belle qu’elle ait pu vivre.

Tout se passe bien pour cette jolie famille jusqu’au moment où Louise décide de rompre. Pour Hannah, c’est soudain et très douloureux, d’autant plus qu’elles continuent de vivre sous le même toit durant un an après la rupture. Mais étrangement, c’est là que la magie opère ! Hannah réalise qu’elle préfère leur relation maintenant à celle qu’elle était avant.

Comment construire une amitié avec son ex ?

Difficile de répondre à cette question. La réponse est certainement des sentiments très forts et du respect. À la question « certains signes vous ont-ils fait penser que vous resteriez amis dans le futur ? » Léa et Hannah répondent catégoriquement que non ! D’une part, parce que la rupture fut soudaine pour chacune d’entre elles, et d’autre part parce que ce schéma n’est pas dans la norme.

Rester proche de son ex suppose de faire face à ses émotions et de les accepter. Le temps apaise beaucoup de choses. Cependant, ce qui a sauvé les deux relations fut extérieur. Rappelez-vous, Léa déménage à Montpellier, son seul repère est Eric et ses seuls amis sont au départ ceux de son compagnon… C’est grâce à ce groupe d’amis communs que les sentiments amoureux vont se transformer en roman d’amitié.

Les amis du couple vont tout faire pour les réconcilier. Sachant que la rupture est plus douce pour Eric, car il a quelqu’un d’autre en tête. Leurs amis, ne voulant pas prendre parti pour l’un ou pour l’autre, ont eu un vrai rôle d’entremetteurs. Ils étaient obligés de se revoir régulièrement, de partager des moments de vie.

Pour Hannah, c’est la cohabitation qui a permis un certain apaisement.

Je n’étais pas hyper convaincue par les amitiés entre ex, mais Louise m’a clairement réconciliée avec ça. Elle a déménagé dans un appartement à une dizaine de minutes de chez moi, volontairement, pour que l’on continue à se voir et élever nos deux chats ensemble. Elle est devenue ma meilleure amie, la sœur que je n’ai jamais eue, et la personne qui me connaît le mieux au monde. Hannah

Affiche de la série Irresistible, Disney+ // Source : Disney+

« Quelle est la place de votre ex dans votre vie aujourd’hui ? »

Louise est présente dans la vie d’Hannah à des moments très difficiles et inversement durant leur relation. Aujourd’hui, c’est un véritable pilier et pas une semaine ne passe sans qu’elles ne se voient. Le hasard a même fait qu’elles se sont retrouvées à travailler dans la même entreprise. Actuellement, Hannah est en couple, et pour rien au monde elle ne couperait les ponts avec Louise. La personne qui partage sa vie doit composer avec ça !

Même son de cloche pour la seconde interviewée, Eric s’est récemment marié avec Oriane et Léa était invitée. De plus, Léa confie qu’il y a quelque temps, sa grand-mère est décédée et Eric la connaissait très bien. Il n’a pas hésité une seconde à la soutenir et à l’aider à aller de l’avant.

Nous ne nous voyons pas souvent en tête-à-tête avec Eric par respect pour Oriane, cependant quand j’ai eu besoin de lui après le décès de ma grand-mère, il a été là. Il m’a écrit tous les jours. Lorsque j’ai été diplômé, il était présent aussi, et il m’a vraiment félicitée. Je n’imagine pas ma vie sans lui. D’ailleurs, malgré la rupture, je suis restée vivre à Montpellier, j’ai construit ma vie là-bas et il en fait partie. Léa

Parfois l’attachement est donc plus fort que la colère… Et c’est sur cette phrase digne d’une reine de beauté que ces deux récits se terminent de manière heureuse.

N’oubliez pas de faire ce que vous voulez de vos relations. Même s’il est de coutume de couper les ponts avec son ex, rien ne vous y oblige si cette personne est importante, sauf si cette volonté n’est pas partagée.

Peu importe les jugements, l’important est d’être bien dans ses baskets. D’ailleurs, l’amitié entre ex est mise en image dans la série Irrésistible disponible sur Disney +. Encore un exemple de « oui, c’est possible, inutile de se déchirer pour passer à autre chose ».

Pour des raisons de confidentialité, certains prénoms ont été changés.

