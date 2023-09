Irrésistible (série) : c’est la nouvelle comédie romantique à ne pas manquer à la rentrée, voici pourquoi

Dès le 20 septembre, la nouvelle série originale « Irrésistible » sera disponible sur la plateforme de streaming Disney +. Voici quatre raisons de binge watcher cette comédie romantique en six épisodes.

Comme chaque année, la rentrée apporte son lot de frustrations, mais aussi de nouveautés. Parmi ces dernières se trouvent notamment la série originale Irrésistible imaginée par la réalisatrice et scénariste Clémence Madeleine-Perdrillat (En Thérapie).

Juste pour titiller votre envie d’ici au 20 septembre et sans en dire trop, voici en quelques mots à quoi s’attendre : Adèle (Camelia Jordana) est malheureuse en amour, mais ne s’avoue pas vaincue et décide de mettre à profit sa peine en écrivant des livres et en créant un podcast autour des relations amoureuses. Elle rencontre d’ailleurs un franc succès, chez tous les cœurs brisés qui trouvent du réconfort dans ses mots.

Lors d’une séance de dédicace, Adèle rencontre Arthur. C’est le coup de foudre ! Le problème, c’est qu’elle est en plein choc post-traumatique suite à une rupture. À chaque fois qu’Adèle est en contact avec Arthur (Théo Navarro-Mussy), une crise d’angoisse surgit… Vous en savez déjà trop, le résumé s’arrête là !

Comme il ne faut jamais faire les choses à moitié, voici quatre raisons de plus de vous ruer sur la plateforme Disney+ pour découvrir la comédie romantique Irrésistible.

Pour binge watcher la série Irrésistible sur Disney+ c’est par ici

Affiche de la série Irresistible, Disney+ // Source : Disney+

Une vraie comédie romantique

C’est assez plaisant de voir une vraie bonne rom com avec des adultes, parce que les programmes qui mettent en scène des personnages au lycée auront toujours un public. Toutefois, c’est parfois à se demander si tomber amoureux après 25 ans est encore possible, et surtout si c’est diffusable sur un écran.

L’âge d’or des bonnes comédies romantiques des années 90 est derrière nous, mais Irrésistible renoue avec les classiques et tous les ingrédients y sont. Un personnage principal à la vie amoureuse chaotique et tourmentée auquel il est facile de s’identifier. L’heureux élu de son cœur qui ressent des sentiments réciproques, mais qui reste inaccessible. Des situations tantôt drôles, tantôt stressantes avec des personnages secondaires attachants. En résumé, le tout est Irrésistible (vous l’avez).

L’autre atout de cette mini-série c’est qu’elle ne met pas seulement en scène les premiers frissons des sentiments naissants, Irrésistible nous montre aussi de quelle façon se reconstruire après un chagrin d’amour. Même s’il n’existe pas de méthode unique puisque chacun et chacune gère ses émotions comme il l’entend (surtout comme il peut), le personnage d’Adèle a le mérite de surmonter la chose de manière magistrale. Elle a même réussi à faire fructifier cette peine. Ce qui nous rappellerait presque les sujets de philo : « La souffrance a-t-elle un but ? ».

Marion Seclin et Corentin Fila dans la série Irresistible sur Disney+ // Source : Disney+

Un casting masculin qui vous sera familier

Autour du personnage d’Adèle gravitent trois personnages dont les visages ne vous seront pas inconnus. À commencer par Arthur, son coup de foudre, interprété par Théo Navarro-Mussy. Si son visage vous dit quelque chose, c’est peut-être que vous l’avez aperçu en blouse blanche dans la série Hippocrate.

Quant à Trésor, c’est Corentin Fila qui lui donne vie. Le comédien a été nommé pour le César du jeune espoir masculin en 2017 pour le rôle de Thomas Charpoul dans Quand on a 17 ans. En ce moment, l’acteur est aussi au casting de la série fantastique sur fond de vaudou Mortel.

Pour finir, vous reconnaitrez avec certitude le visage de Simon Ehrlacher si à la fin des années 2000 vous regardiez l’inoubliable Cœur Océan. Après un passage à vide, l’acteur a plus récemment retrouvé le chemin des plateaux dans Plus belle la vie.

Camélia Jordana dans une série pour la première fois

Plus connue ces derniers mois pour sa musique et ses prises de paroles publiques, le commun des mortels a souvent tendance à oublier que Camélia Jordana est aussi actrice. Et pas des moindres, puisqu’elle a déjà remporté le César du Meilleur jeune espoir féminin en 2018 pour son rôle dans Le Brio. Mais jusqu’ici, elle n’avait jamais joué dans une série.

Pour cette première, Camélia Jordana s’est lancé un défi puisqu’elle tient le rôle titre d’Irrésistible. Elle joue Adèle qui tombe sous le charme d’Arthur. Dans son studio de podcast, elle partage ses journées avec ses deux acolytes dont les traits vous seront familiers car il s’agit de Corentin Fila et Marion Seclin. Une distribution prometteuse, qui fait des étincelles ensemble, rassemblé dans le même programme !

Paris // Source : Olga Vunder / Pexels

Irrésistible est tournée dans Paris

Pas d’inquiétude, il ne s’agit pas d’une énième carte postale de la Tour Eiffel ou de Montmartre. L’intrigue de la série a principalement lieu dans les 20ᵉ et 19ᵉ arrondissements. La créatrice de la série, Clémence Madeleine-Perdrillat, tenait particulièrement à montrer une facette de la ville plus accessible et populaire que la majorité des Parisiens côtoie.

Un Paris réel, dans lequel les protagonistes ne semblent pas faire appel à une équipe de maquillage, styliste et coiffeur avant de sortir de chez eux et ne travaillent pas tous dans la communication ou le marketing.

La série Irrésistible est disponible sur Disney+ dès le 20 septembre

Alors si vous avez hâte de savoir comment Adèle va surmonter ses crises d’angoisse en présence d’Arthur ou que vous êtes tout simplement à la recherche d’une série bonbon à dévorer pour vous consoler de la rentrée, rendez-vous le 20 septembre sur la plateforme Disney+ pour visionner cette nouvelle série originale.