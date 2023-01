Les révélations continuent de pleuvoir à propos du mauvais traitement des acteurs de Buffy contre les vampires. Le Hollywood Reporter a recueilli les témoignages de Seth Green et Sarah Michell Gellar. Cette dernière était considérée comme « difficile » et insultée, simplement pour avoir exigé des conditions de tournages correctes.

Presque vingt ans après l’épisode final de Buffy contre les vampires, on connaît désormais les souffrances psychologiques et physiques endurées par les acteurs – et en particulier, les actrices, sous la direction de Joss Whedon. Pourtant, on continue de découvrir de nouveaux aspects de leur calvaire…

La réputation d’être « difficile »

Après avoir dénoncé le règne d’une masculinité extrêmement toxique sur le plateau de la série, Sarah Michelle Gellar s’est de nouveau confiée à la presse pour évoquer son exigence sur le tournage de Buffy. Dans un entretien avec le Hollywood Reporter, l’actrice a révélé avoir été très investie, au point de devenir la bête noire de la direction…

« Il fut un temps où j’avais la réputation d’être… difficile. Tous ceux qui me connaissent savent que cela vient du fait que je me suis toujours investie à 100%. Je n’ai jamais compris les gens qui ne comprennent pas. J’ai un peu adouci [mes attentes envers les autres] – probablement parce que je me suis épuisé. »

Je l’ai vue se faire traiter de garce, de diva, toutes ces choses qu’elle n’est pas – simplement parce qu’elle prenait les choses en main pour dire et faire ce qu’il fallait. Seth Green

Insultée pour avoir protégé les acteurs

Pourquoi Sarah Michelle Gellar avait-elle la réputation d’être difficile ?

Pour le comprendre, il faut entendre le témoignage d’un autre acteur de la série des années 1990, Seth Green, qui interprétait le personnage d’Oz. Dans une interview donnée au Hollywood Reporter après celle de Sarah Michelle Gellar, ce dernier a fait des révélations édifiantes sur le traitement subi par la star de la série, désignée coupable d’avoir protégé les autres acteurs. Buffy contre les vampires est particulièrement riche en cascades souvent très impressionnantes. Pourtant, certaines étaient réalisées sans les mesures de sécurité nécessaires, comme par exemple des filets :

« Nous travaillons pendant des heures, et beaucoup de choses qui nous étaient demandées sur le plateau n’étaient ni sécurisées, ni réalisées dans les meilleures conditions. Sarah était toujours la première à dire : » Nous avons convenu que c’était une journée de 13 heures et qu’il est 15 heures – nous devons boucler » ou » Hé, ce plan ne semble pas sûr « , alors que personne d’autre ne le faisait. Elle défendait les acteurs et l’équipe. Je l’ai vue se faire traiter de garce, de diva, toutes ces choses qu’elle n’est pas – simplement parce qu’elle prenait les choses en main pour dire et faire ce qu’il fallait.

On ne peut que souhaiter que les acteurs présents dans un éventuel reboot de la série n’auront pas à souffrir de traitements aussi violents, traumatisants et inacceptables.

