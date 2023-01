Buffy : pourquoi Sarah Michelle Gellar ne jouera pas dans le reboot

Va-t-on avoir droit au retour de Buffy contre les vampires avec Sarah Michelle Gellar dans le rôle principal ? Pour l’ancienne star du show, il faudrait passer le flambeau à une actrice plus jeune par souci de cohérence avec une série qui parle avant tout de l’adolescence et ses tracas.

Cela fait un moment qu’on entend toutes sortes de bruits de couloir sur un projet de reboot de Buffy contre les vampires, cette institution culte de la fin des années 1990, début des années 2000.

Mais lorsqu’on se prend à imaginer à quoi ressemblerait cette version 2.0, on se heurte à une question : quel visage sera associé à celui de Buffy Summers ?

Une série sur l’empouvoirement des femmes, toujours actuelle

Ces rumeurs concernant le reboot de Buffy contre les vampires sont évidemment parvenues aux oreilles de la star de la série, Sarah Michelle Gellar. Selon elle, s’il n’est pas nécessaire de faire un remake, en proposer un reboot ou une suite fait particulièrement sens. Petit point définition, parce qu’on sait que certains sont perdus, et c’est bien normal : un remake de Buffy reprendrait à peu près le même scénario que la série originale. À l’inverse, un reboot se réapproprierait l’univers du show mais en modifierait des éléments majeurs, comme les personnages ou les arcs narratifs.

Sarah Michelle Gellar a ainsi expliqué dans un entretien avec MovieWeb :

« Je suis très fière de la série que nous avons créée, et [un remake] n’a pas besoin d’être fait. Nous avons conclu cela. Je suis tout à fait d’accord pour qu’ils continuent l’histoire, car elle parle d’empouvoirement des femmes. J’adore la façon dont la série a été laissée : « Chaque fille qui a le pouvoir peut avoir le pouvoir. » Autrement dit, c’est parfaitement bien configuré pour que quelqu’un d’autre puisse reprendre le pouvoir. »

L’horreur comme métaphore de l’adolescence

Malgré son enthousiasme à l’idée d’un retour de Buffy, celle qui a incarné l’Élue de ses 20 ans à ses 26 ans (de 1997 à 2003) a expliqué qu’il fallait qu’une actrice jeune reprenne le rôle. Pour Sarah Michelle Gellar, aujourd’hui âgée de 45 ans, ce choix de casting est important pour ne pas dénaturer le sens même de la série. Elle a précisé :

« Mais comme je l’ai dit, les métaphores de Buffy parlaient des horreurs de l’adolescence. Je pense que j’ai l’air jeune, mais je ne suis plus une adolescente. »

Si la possibilité de voir le retour de Buffy contre les vampires est plus que réaliste, c’est que les droits de la série appartiennent désormais à Disney, dont la plateforme Disney+ est truffée de reboot, remake et autre spin-off ! Alors : on imagine qui dans le rôle de Buffy ?

