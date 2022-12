Sarah Michelle Gellar, star de Buffy, dénonce « un plateau masculin extrêmement toxique »

Buffy contre les vampires est régulièrement cité comme une série avant-gardiste et féministe… Pourtant, l’envers du décor de ce célèbre programme du début des années 2000 n’a rien de progressiste, comme le révèlent les multiples témoignages de ses actrices.

Alors que plusieurs membres du casting ont dénoncé un environnement de travail particulièrement toxique sous la direction de Joss Whedon, c’est désormais au tour de l’actrice principale de la série, Sarah Michelle Gellar, d’ouvrir la voie sur un sujet passé sous silence pendant plus de 15 ans.

Comme le révèle The Wrap, l’interprète de Buffy a confié lors d’une table ronde féministe organisée à Los Angeles le 14 décembre :

« Pendant si longtemps, j’ai été sur un plateau qui, je pense, était connu pour être un plateau masculin extrêmement toxique et c’était ancré dans ma tête que c’était ce à quoi tous les plateaux ressemblaient. Les femmes étaient montées les unes contre les autres. Si les femmes devenaient amies, alors on devenait trop puissantes, et il fallait rester discrètes. »