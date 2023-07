Buffy : pour l’actrice qui joue la mère de Buffy, la série aurait été plus féministe en changeant ce détail

Kristine Sutherland, connue pour son rôle de Joyce Summers, a avoué avoir « un seul regret » à propos de la série. L’actrice a souligné le fait d’avoir toujours été « habillée en maman » et mise en scène à la maison, alors que son personnage était une femme active.

Lorsqu’on se souvient de Buffy Contre Les Vampires, Joyce Summers n’est pas forcément le personnage auquel on pense en premier. Joss Whedon avait une certaine tendance à reléguer la mère de Buffy au second plan, la mettant presque systématiquement en scène entre les murs de sa maison.

« Je portais beaucoup de vêtements de maman »

Des années après la fin de la série, dont le dernier épisode a été diffusé en 2003, l’actrice Kristine Sutherland qui interprète de Joyce a avoué avoir un regret à propos de la représentation de son personnage dans la série.

Alors qu’elle était au micro du podcast The Rewatcher, où les invités regardent en direct des épisodes de Buffy, un des hôtes a demandé à l’actrice si elle aurait aimé changer certains aspects de la série. Celle dont le personnage travaillait dans une galerie d’art a alors évoqué la question de ses costumes, mettant en lumière la dimension féministe de ce qui peut à priori apparaître comme un détail anodin :

« La seule chose qui ne fonctionnait pas, c’est que je portais beaucoup de vêtements de maman, ce qui ne correspondait pas à ma profession. Je pense que Joyce aurait pu être beaucoup plus forte dans sa vie professionnelle. (…) J’aurais aimé explorer davantage le travail de Joyce, je pense que c’était une part importante de l’histoire féministe qu’on racontait. On aurait dû plus le développer. Je crois qu’il n’y a qu’une seule scène dans mon lieu de travail, dans l’épisode avec les masques [saison 3, épisode 2: Dead Man’s Party]. Voilà mon seul regret. »

Même si le rôle de Joyce était moins central que celui d’une Willow ou d’un Spike par exemple, elle occupe une importance cruciale dans la construction de Buffy et l’acceptation de sa double vie. En témoigne notamment l’impact des évènements de la saison 5 sur de nombreux spectateurs…

Buffy contre les vampires Dawn Joyce Buffy // Source : tmdb

