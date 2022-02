Pour la Saint-Valentin, peut-on revendre les affaires de son ex sur Vinted ?

La fête des amours peut être une épreuve difficile pour qui traverse une rupture. Plutôt que de broyer du noir, vous pouvez transformer ce jour maudit en expérience constructive et faire d’une pierre deux coups : se débarrasser de souvenirs de votre ex et faire de la thune.

Se quitter comme on s’est aimés, ça peut être compliqué. Surtout que plus une relation s’étale dans le temps, plus les preuves d’amour peuvent s’accumuler. Outre les habitudes développées en commun, quelque chose de beaucoup plus concret peut sembler beaucoup trop présent post-rupture : les cadeaux et autres babioles acquises ensemble ou offertes.

Plus ou moins gros, ces souvenirs peuvent prendre de la place dans la penderie, la décoration, la bibliothèque, et peser sur les corps. Mais doit-on se débarrasser de tout ? Voire, peut-on faire du bif dessus ? Et surtout, comment ?

Il n’y a pas de preuves d’amour, que des choses à revendre sur Vinted

En la matière, il y a évidemment plusieurs écoles. Celles qui arrivent parfaitement à faire la part des choses et s’arrêter au fait qu’il s’agit de biens matériels, et non des reliques d’une relation plus ou moins bien passée. Et celles pour qui il peut être douloureux de retomber sur ce fameux t-shirt, le sweat qui porte encore son odeur, ou encore un vase offert avec des fleurs.

Une femme trop heureuse que ce soit la Saint-Valentin, parce qu’elle est sûrement en couple… pour le moment.

En fonction des objets et de combien ils sont devenus utiles dans votre vie quotidienne, peut-être qu’une simple mise en quarantaine dans votre cave ou celle d’une amie peut vous aider à passer à autre chose. Bien lavées pour prévenir les moisissures et emballées pour empêcher que rats et cafards y fassent la java, les affaires qui susciterait encore des émotions mitigées peuvent ainsi rester loin de vos yeux, loin de votre coeur, le temps que celui-ci se refasse une santé.

L’avantage de cette technique, c’est que si la relation était fort belle, vous serez bien contente d’en avoir encore des souvenir matériels une fois que vous serez vraiment passé à autre chose !

Des bienfaits de revendre les souvenirs embarrassants de son ex

En revanche, si la relation était affreuse, il peut être utile de se débarrasser desdits objets. Et tant qu’à faire, autant en tirer un peu d’oseille.

Pour ça, plusieurs sites de seconde main populaires s’offrent à vous, comme Depop, Vestiaire Collective, ou encore LeBonCoin. Et bien sûr, mon préféré : Vinted (qui ferait mieux de sponsoriser mon existence, à ce stade-là).

Deux ex sûrement en train de réfléchir à quoi revendre sur Vinted.

À part les chineurs de brocante qui peuvent avoir l’habitude d’écumer LeBonCoin juste pour le fun (le restant des mortels y allant plutôt en quête d’un objet pas forcément identifié mais pour une fonction précise, généralement), Vinted a l’avantage d’attirer un public qui ne sait pas toujours ce qu’il veut. Et ce, dans toute l’Europe, et même au-delà : 16 millions de personnes utilisatrices dans l’Hexagone, et 45 millions dans le monde.

C’est donc une vaste foire pleine de sapes, mais aussi de petits objets décos, de livres, de CD, DVD, jeux vidéo, et compagnie. Tout ce qui se poste facilement, en somme.

Sur Vinted, on trouve toujours une personne preneuse d’objets improbables

Puisque plein de gens font du lèche-vitrine sur Vinted, on peut facilement y vendre des objets improbables. Je viens par exemple d’acheter une combi en vinyle Catwoman pour me la jouer Zoë Kravitz à une Italienne sans oser lui demander ce qu’elle pouvait bien faire avec ; des dizaines de plumes de paon d’une soixantaine de centimètres pour en faire un joli bouquet à une Allemande ; ou encore une poignée de bijoux vintage des années 1980 digne de la Rihanna de 2022 auprès d’une Autrichienne.

Bref, Vinted pourrait reprendre ce vieux slogan de Nokia : « Connecting people ». Mais je propose plutôt, maintenant qu’on est en 2022 : « Vinted, Erasmus is shaking. ».

Après leur rupture, l’une des deux membres de ce couple hilare finira-t-elle par revendre les affaires de son ex sur Vinted ?

Blague à part, outre tous les bons conseils afin de bien vendre sur Vinted qui s’appliquent évidemment pour se débarrasser des affaires de son ex, une attention particulière s’accorde à la rédaction de la description produit et des échanges avec les personnes intéressées.

Ces dernières, malines, peuvent vouloir savoir et vous demander pourquoi vous vendez. Et c’est là que ça se complique. Si vous mentionnez que c’est un souvenir de votre ex, il y a de fortes chances que la personne se montre plus dure en affaire.

Capitaliser sur une peine de coeur sans se faire arnaquer par les rats de Vinted

Consciente de la dimension émotionnelle de l’objet, les plus torves pourraient en profiter pour vous faire croire que vous vendez trop cher car vous y seriez encore attaché. Et qu’elles vous rendraient de toute façon service en vous en débarrassant. Arguments fallacieux s’il en est !

Ce genre de petite manipulation anodine sur Vinted ressemble même, dans une bien moindre mesure, à du gaslighting : du détournement cognitif par lequel la situation est déformée ou présentée sous un autre jour, omise sélectivement pour faire douter la victime de sa perception et favoriser l’abuseur.

Sur Vinted, « les affaires sont les affaires ! » comme le dit ce célèbre mème.

Alors faut-il mentir pour autant face aux gaslighters de Vinted ? Non, il suffit juste de rester évasive. Pas la peine dans votre description de dire qu’il s’agit d’un souvenir d’ex, ou d’inventer un besoin de se débarasser pour cause de déménagement (là encore, la présomption d’une échéance urgente pourraient amener les Vinties les plus commerçantes à vouloir obtenir des réductions excessives). Ne précisez juste pas.

Et si on vous demande avec insistance, vous pouvez juste dire que vous faites simplement du tri dans votre vie et que rien ne presse.

Quitte à devoir se débarrasser de souvenirs embarrassants de son sex, autant capitaliser sur ses peines de coeur, histoire d’allier le désagréable à l’utile. Et bonne Saint-Valentin !

