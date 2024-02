Saint-Valentin : la sélection de sextoys parfaite pour une nuit de plaisir

En duo ou en solo, la Saint-Valentin c’est avant tout le jour idéal pour s’aimer soi-même. Pour rendre votre 14 février chaud comme un mois d’été, Madmoizelle et LELO se sont associés pour vous proposer une sélection de jouets coquins aux petits oignons… avec un cadeau à la clé !

Pour certains, c’est une diabolique fête commerciale. Pour d’autres, c’est la journée des amoureux et l’occasion de faire plaisir à sa tendre moitié. Que vous soyez ou non un amateur de Saint-Valentin, quel que soit votre genre, célibataire endurci ou en couple depuis des années, nous avons trouvé la recette magique pour que cette journée fasse l’unanimité…

À l’occasion du 14 février, l’équipe de Madmoizelle s’est associée à la prestigieuse marque LELO pour vous concocter une sélection de quatre sextoys aussi variés qu’efficaces, testés et approuvés par notre rédaction. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les utilisations : leur seul point commun, c’est qu’ils ne laissent personne indifférent !

À garder en tête N’oubliez pas que chaque corps est différent. Ce n’est pas parce qu’une stimulation fonctionne pour une personne qu’elle fonctionnera pour vous, et inversement. Le plus important, c’est de ne pas forcer votre corps à faire quelque chose qui ne vous convient pas !

Un amour de précision : le LELO Dot Cruise

On commence avec un des musts de la marque LELO : le Dot Cruise. C’est tout simplement le stimulateur clitoridien le plus précis du marché, un embout tout fin et tout doux qui se glisse pile là où il faut pour un résultat géant. De quoi faire connaissance avec ses zones érogènes… ou de faire confiance à son partenaire en laissant partir en exploration !

Et, qui sait, de faire des découvertes partagées ? Les huit modes de vibrations, plus ou moins intenses, permettent de jouer avec l’emplacement de l’embout pour des résultats aussi variés qu’explosifs !

On a testé, on a aimé : La pointe ultra ciblée, pour viser directement le clitoris ou, au contraire, se positionner juste à côté pour le stimuler indirectement et titiller d’autres zones érogènes… De quoi tester l’eldorado des orgasmes multiples !

Découvrir de nouveaux horizons avec le LELO Soraya Beads

Le plaisir anal a toujours quelque chose d’un peu intimidant et tabou… Pourtant, pour beaucoup de personnes, cette zone est hautement érogène ! Pour commencer à l’explorer en douceur, LELO a conçu le vibromasseur idéal : Le Soraya Beads. Son chapelet de sphères de toutes les tailles permet d’y aller tout doucement et progressivement.

Bref, le jouet idéal pour découvrir le plaisir anal, en solo ou à deux. Cerise sur le gâteau : son utilisation est totalement unisexe.

On a testé, on a aimé : La vibration des différentes sphères qui reproduit la sensation de pénétration… Parfait pour prendre son pied quand il n’y a pas d’autre être humain à pénis à proximité !

Le meilleur ami des clitoris solitaires : le LELO Enigma Wave

Attention, voici notre chouchou : le turfu du plaisir, un rabbit nouvelle génération qui associe une stimulation sans contact du clitoris et un vibromasseur interne qui vient titiller le point G.

Pourquoi choisir entre une stimulation externe et interne ? Le Enigma Wave s’occupe des deux, et il le fait très, très bien.

Ses différents modes font varier l’intensité et les mouvements, de quoi tester de nouvelles sensations. Pour une personne à clitoris célibataire qui s’apprête à passer sa Saint-Valentin en solo, voici un auto-cadeau des plus réconfortants.

On a testé, on a aimé : Les vibrations délicieusement décadentes du vibromasseur interne, et la polyvalence de ce jouet qui associe le meilleur des deux mondes.

La prostate sans tabou avec le LELO Hugo 2

Il y a des personnes à prostate dans la salle ? Mais oui, vous savez, cette zone incroyablement érogène et pourtant injustement victime de tabous ou d’idées reçues…

Petits veinards, LELO a aussi pensé à vous avec Hugo 2, ce masseur prostatique nouvelle génération et connecté pour un plaisir sans les mains.

Et pour les plus aventureux, pourquoi ne pas laisser votre partenaire contrôler le jouet ? De quoi explorer ensemble cette zone du corps qui gagne à être connue !

On a testé, on a aimé : L’appli qui va avec et qui permet de télécharger encore plus de modes différents pour tester de nouvelles sensations… Quelque chose nous dit que la soirée du 14 février ne va pas suffire pour explorer toutes ses potentialités !

Alors, l'un de ces jouets a attiré votre attention ?

Parfait pour apprendre à connaître son corps, se faire plaisir ou en donner à un proche, parce que c’est surtout ça, l’esprit de la Saint-Valentin : prendre de soin de soi et des personnes qu’on aime.