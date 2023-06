Position de la levrette : comment la pratiquer, avantages, inconvénients… on vous dit tout

Ah, la sexualité, ce voyage continu de découverte et d’expérimentation… Et parmi les positions du Kamasutra les plus connues et appréciées, la levrette occupe une place de choix. Comment la pratiquer ? Comment prendre le plus de plaisir ? On vous explique tout…

Cette position, à la fois sauvage et sensuelle, offre notamment une stimulation profonde. Préparez-vous à découvrir les plaisirs intenses que la levrette peut offrir à votre vie sexuelle !

Source : Illustration : Adèle Foehrenbacher / Madmoizelle

La levrette : qu’est-ce que cette position, et comment la réaliser ?

La levrette est une position sexuelle où la première personne se positionne derrière son ou sa partenaire, elle-même à genoux ou en appui sur les avant-bras. Cette posture permet une pénétration profonde et offre un angle de pénétration différent, procurant des sensations intenses. Si la pénétration ne fait pas partie de vos petits plaisirs, les caresses peuvent parfaitement s’y substituer.

Le terme « levrette » tire son origine de la posture adoptée par les chiens lorsqu’ils se reproduisent, d’où son nom anglais, « doggy style ».

Les avantages de la levrette

Déjà, cette position permet une pénétration plus profonde, ce qui peut intensifier les sensations et favoriser la stimulation en profondeur du clitoris ou de la prostate. De plus, cette posture offre une vue délectable pour la personne située à l’arrière, ajoutant une dimension visuelle excitante à l’expérience. La levrette permet également une certaine liberté de mouvement, vous permettant de varier rythme et intensité selon vos désirs.

Les inconvénients de la levrette

Soyons honnêtes, l’angle et la profondeur de pénétration peuvent être délicats à ajuster, nécessitant une bonne communication et une exploration progressive pour éviter toute gêne ou douleur, tout particulièrement si la personne pénétrée possède un utérus dit « rétroversé ».

Cette position peut aussi opérer une pression accrue sur les genoux et les poignets du ou de la partenaire plus en avant, ce qui peut rapidement devenir assez inconfortable… Adaptez donc la position en fonction des besoins et des limites de chacun·e.

L’astuce de Marie-Lou et Solène :

« J’avais souvent mal aux bras à force de rester à quatre pattes, alors on a fini par choisir un lit plus haut, pour que je puisse placer mes genoux au sol sur un coussin, et le haut de mon corps sur le rebord du lit. Bon, ok, c’est un investissement, mais franchement, on ne regrette pas. Hop, confort et plaisir pour tout le monde ! »

