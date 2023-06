Position du missionnaire : comment la pratiquer, avantages, inconvénients… on vous dit tout

Qui ne connaît pas le missionnaire ? En matière de position sexuelle, c’est un basique. Cette pratique peut avoir un petit côté plat pour qui ne sait comment la pimenter. Mais pas de panique, voici quelques astuces pour faire de cette position un véritable moment de partage et d’intimité.

Le missionnaire : quelle est cette position, et comment la réaliser ?

Les origines de cette position partagent, mais de nombreuses sources s’accordent pour dire que le missionnaire tiendrait son nom de l’Église et de ses représentants à l’étranger, eux-mêmes nommés missionnaires. Ceux-ci auraient conseillé cette position à leurs fidèles sur place, la présentant comme seule position « acceptable » en matière de procréation. Ok, dis comme ça, ça ne motive pas vraiment les troupes, on vous l’accorde.

Dieu merci (ou plutôt, merci la libération sexuelle), si le missionnaire porte encore quelques stigmates boring, cette position peut être vectrice de jolis moments au lit. Ventre contre ventre, l’un·e des partenaires se trouve allongé·e sur le dos, jambes légèrement écartées ou carrément en écart selon votre souplesse, quand l’autre se place au-dessus, face à son ou sa partenaire.

Illustration : Adèle Foehrenbacher / Madmoizelle

Les avantages du missionnaire

Le face à face du missionnaire permet des échanges de regards passionnés

Ses variantes sont nombreuses et permettent de s’amuser au lit, contrairement à ce qu’en disent les préjugés qui pèsent encore sur cette position

Tout le monde peut pratiquer le missionnaire, que vous soyez hétéro ou lesbienne (avec option sextoy en plus pour celles qui le souhaitent)

Les inconvénients du missionnaire

Tel quel, le missionnaire peut rapidement devenir redondant et perd quelque peu de son intérêt au fil des ébats

Ce qu’en pensent nos lecteur·ices

Elise et Anne : « En tant que couple lesbien, on a longtemps vu le missionnaire comme une position ‘pas pour nous’. Mais au fil de nos relations, on s’est réapproprié la position, en l’utilisant pour des caresses mutuelles, doublées d’un échange de regard, de baisers dans le cou… C’est devenu une part intégrante de nos rapports, une position intime, à nos yeux ».

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.