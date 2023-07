Position du bateau ivre : comment la pratiquer, avantages, inconvénients… on vous dit tout

Reposez tout de suite cette bouteille, l’ivresse se trouve ici dans le plaisir généré par cette position sexuelle, rien d’autre ! Comment la pratiquer, quels sont ses avantages et ses inconvénients… On vous explique tout sur la position du bateau ivre.

Cette position combine équilibre précaire et connexion profonde, offrant à la fois des avantages exaltants et quelques inconvénients non négligeables à prendre en compte.

La position du bateau ivre // Illustration : Adèle Foehrenbacher / Madmoizelle

Le bateau ivre : quelle est cette position, et comment la réaliser ?

Si vous avez le mal de mer, pas de panique : aucun véritable bateau n’est nécessaire pour réaliser cette position. Elle tient tout simplement son nom de l’équilibre qu’elle nécessite pour être tenue. Pour la réaliser, vous devrez être deux : une personne à genoux, droite, et une autre sur le haut du dos, tournant celui-ci à son ou sa partenaire.

Vous voyez venir le souci d’équilibre ? Oui, à l’aide de vos bras, vous devrez tenir sur le haut du dos pendant que votre partenaire saisit vos cuisses ou vos mollets comme un gouvernail, vous plaçant dans une demi bascule… D’où le nom de cette position, le bateau ivre !

Les avantages du bateau ivre

Même si vous ne parvenez pas à exécuter la position du bateau ivre, franchement, rien que pour les rires que les tentatives peuvent provoquer, ça vaut le coup

Que la personne qui n’a jamais mimé un joystick avec un pénis dans sa main me jette la première pierre : jouer au bateau avec les jambes de son ou sa partenaire, oui, c’est marrant.

En vrai, bien exécutée, cette position peut être l’occasion de varier d’une sodomie en levrette classique.

Si votre kink, c’est les fesses, vous avez là un bon moyen d’apprécier celles de votre partenaire sous un nouvel angle.

Les inconvénients du bateau ivre

Disons que niveau équilibre, c’est pas forcément très stable.

Si vous avez les cervicales fragiles, cette position n’est vraiment, vraiment pas recommandée, ou en tout cas, pas dans le rôle du bateau, plutôt dans celui du ou de la capitaine.

Attention à ne pas vous blesser si vous vous trouvez en position de capitaine, et que vous usez de votre pénis pour pénétrer votre partenaire. L’angle est assez large, et nécessite quelques précautions. On y va doucement !

L’astuce de Léo :

« Avec mon copain, on n’a jamais réussi cette position, mais c’est devenu un challenge : de temps en temps, on la retente, on la rate et on rigole. La prochaine fois, j’essayerai en plaçant mes mains sous mes lombaires, pour gagner en équilibre ! »

