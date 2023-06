Position du 69 : comment la pratiquer, avantages, inconvénients… on vous dit tout

Ah le fameux « 6-9 », l’une des positions les plus connues (et pratiquées) du Kamasutra. Mais, lorsque l’on veut la tenter, elle peut vite devenir un micmac assez étrange. Bien réalisée, elle permet pourtant aux deux personnes de passer un super moment, motivées par le plaisir donné et celui reçu ! On vous explique comment.