Position de la chaise à bascule : comment la pratiquer, avantages, inconvénients… on vous dit tout

Découvrez la position sexuelle de la chaise à bascule, une variation audacieuse qui apporte une dose d’excitation à vos ébats, amoureux ou non. Comment la pratiquer ? Quels sont ses avantages et inconvénients ? On vous explique tout.

Dans le vaste paysage des positions sexuelles, la chaise à bascule fait partie de celles qui requièrent un minimum de gainage. D’où vient-elle et comment la réaliser ? Voici tous les secrets de cette position plus que prometteuse.

Position de la chaise à bascule // Illustration : Adèle Foehrenbacher / Madmoizelle

La chaise à bascule : quelle est cette position, et comment la réaliser ?

La position de la chaise à bascule tire son nom du mouvement que vous aurez à effectuer si vous vous vous trouvez au-dessus de votre partenaire. Assis·e sur celui ou celle-ci, dos à votre amant.e, vous userez de vos pieds pour vous pousser légèrement d’avant en arrière, comme sur… une chaise à bascule ! Ce mouvement provoquera chez vous comme chez votre partenaire une stimulation à la fois sensuelle et profonde.

Les avantages de la chaise à bascule

La profondeur de la pénétration, si c’est ce que vous souhaitez.

Une stimulation multiple : le ou la partenaire situé·e en dessous peut user de ses mains pour caresser le torse ou la poitrine de son ou sa partenaire, ou toute autre zone érogène.

Sa sensualité : rien de tel pour observer la chute de reins de votre partenaire que de vous tenir en dessous dans cette position ! Et pour la personne au-dessus, à vous le pouvoir : contrôlez les mouvements de votre bassin pour faire monter, monter, monter le plaisir jusqu’à l’extase.

Les inconvénients de la chaise à bascule

Cette position peut nécessiter une certaine force physique, notamment dans les bras et les jambes, et une bonne coordination entre les partenaires. Il est également essentiel de communiquer ouvertement et de s’assurer que les deux partenaires se sentent à l’aise et en sécurité tout au long de l’acte sexuel : l’un.e étant dos à l’autre, il ou elle ne peut pas percevoir les signes de désagrément éventuellement ressenti de l’autre côté.

L’astuce d’Esteban :

« Mon copain aime être au-dessus dans cette position et utilise son bassin d’avant en arrière, mais aussi en petits huit et ça fait toute la différence. Vraiment, le plaisir ressenti est décuplé, et ça me rend complètement fou »

