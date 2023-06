Position de la prise : comment la pratiquer, avantages, inconvénients… on vous dit tout

Posture sensuelle du Kamasutra qui promet des étreintes passionnées et intenses, avec la prise, préparez-vous à plonger dans une expérience enivrante où plaisir et connexion se rencontrent. Comment la pratiquer ? Quels sont ses avantages et inconvénients ? On vous dit tout !

Dans l’univers des positions sexuelles, la prise se distingue par sa brûlante sensualité. Cette posture offre une combinaison unique de contact corporel et de profondeur de pénétration (si tel est votre objectif), créant ainsi un moment… torride !

Source : Illustration : Adèle Foehrenbacher / Madmoizelle

La prise : quelle est cette position et comment la réaliser ?

Le ou la premier·e partenaire se tient allongé·e, la deuxième personne vient alors par-dessus en plaçant les jambes de la première autour de sa taille. Vous pouvez vous appuyer sur le lit (ou autre surface, on ne vous freine pas) en mettant vos mains de part et d’autre de la tête de votre partenaire.

Côté origines, c’est un peu flou. Toutefois, dans certaines traditions tantriques et taoïstes, l’accent est mis sur l’équilibre des énergies dites masculines et féminines, ainsi que sur l’exploration de différentes positions pour favoriser la circulation de l’énergie sexuelle. Ces enseignements ont pu contribuer à l’émergence et à la popularité de positions comme la prise, mais encore une fois, ce ne sont que des suppositions !

Les avantages de la prise

Bon, déjà, si la pénétration vous tente, la prise est une position de choix ! Son angle permet de stimuler les zones érogènes internes et augmente le plaisir des deux partenaires.

Sans même faire le choix de la pénétration, cette posture offre une intimité rapprochée par la proximité induite et les échanges de regards, renforçant ainsi votre connexion émotionnelle et votre complicité sexuelle. La prise permet également une variété de mouvements et de possibilités de caresses, permettant aux partenaires d’explorer différents angles et de stimuler différentes zones sensibles du corps. Plaisir quasi garanti, en somme !

Les inconvénients de la prise

Si vous vous placez en dessous, attention aux lombaires ! Cette position peut créer quelques tensions dans le bas du dos, qui peuvent vite devenir gênantes. De plus, le ou la partenaire placé·e au-dessus peut également ressentir une tension ou une fatigue accrue dans les bras et le dos en raison de la position adoptée. Prenez donc soin de bien communiquer, c’est là la clé d’un plaisir mutuel.

Le conseil d’Arthur :

« Si le fantasme de la prise vous prend (ahah), n’hésitez pas à placer un ou plusieurs oreillers sous le bassin de votre partenaire. Ça réduit les douleurs aux lombaires ! »

