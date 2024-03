Voici LE pays où le sexe est le moins satisfaisant en Europe selon Womanizer

Womanizer, marque pionnière côté accessoires intimes, a mené une étude concernant cinq pays d’Europe : la France, la Suisse, l’Allemagne et le Royaume-Uni. Et parmi les statistiques qui en résulte, celle concernant la satisfaction sexuelle a de quoi piquer la curiosité. On peut aussi en déduire quel est le pays où les gens s’affirment les plus insatisfaits.

Vous vous êtes déjà demandé·e·s dans quel pays les gens se déclarent les plus satisfaits sexuellement ? Womanizer, oui, et a même mené l’enquête, auprès de onze pays au total, dont les États-Unis, l’Australie ou encore le Japon, et cinq pays européens : la France, la Suisse, l’Allemagne et le Royaume-Uni. Mais parmi les cinq, qui occupe la première place de l’insatisfaction sexuelle, d’après le rapport d’avril 2023 de la marque pionnière côté accessoires intimes.

BON PLAN PLAISIR Bénéficiez de 5 € offerts sur le DorcelStore avec le code MAD5. Faites-vous plaisir avec une large sélection de sextoys, lubrifiants et lingerie sexy ! En profiter

Et le pays d’Europe où l’insatisfaction sexuelle serait la plus forte est…

C’est le Royaume-Uni qui arrive en tête des cinq pays d’Europe étudiés les plus insatisfaits sexuellement, avec seulement 37 % de personnes sondées qui se déclarent satisfaites. Puis l’Allemagne avec 43 % de satisfaites. Le podium de la satisfaction revient donc à la Suisse avec 45 % de satisfaction, la France avec 53 %, et l’Espagne avec 58 %.

À lire aussi : « Être performeuse X fait aussi de moi une meilleure coordinatrice d’intimité » : María Riot

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.