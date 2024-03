Bien qu’elle y rencontre un fort succès outre-Atlantique, l’actrice de 38 ans préfère privilégier les projets européens, estimant qu’Hollywood est « rude » avec les femmes qui vieillissent.

« Je ne veux pas m’adapter au système, je veux que le système s’adapte à moi ! » C’est un cri du cœur qu’a lâché Léa Seydoux. Actuellement à l’affiche de Dune 2, où elle incarne Lady Margot, l’actrice français s’est longuement confiée sur le succès qu’elle rencontre à Hollywood dans le magazine Harper’s Bazaar américain.

« Je n’ai pas envie d’avoir peur de ne plus être désirable »

Bien qu’elle ait déjà tourné pour Yorgos Lanthimos dans The Lobster en 2015, Wes Anderson dans The French Dispatch, en 2021, ou encore David Cronenberg dans Les Crimes du futur, en 2022, elle continue de privilégier ses projets européens et surtout français.

Et ceci pour une bonne raison : l’actrice de 38 ans estime qu’Hollywood est dur avec les femmes, d’autant plus avec celles qui vieillissent.

« Je trouve qu’en Amérique l’industrie est rude pour les femmes. C’est dur pour les femmes d’y vieillir. Je n’ai pas envie d’avoir peur de ne plus être désirable ou de perdre mon contrat. En Amérique l’économie prime, et quand faire de l’argent devient une priorité, on perd sa liberté. Je ne suis pas à l’aise avec le fait qu’il faille cocher toutes les cases. Il est plus facile d’être une femme à l’écran en Europe. »

Elle estime avoir « plus de liberté parce que je suis une actrice européenne », ce qui la « convient » , poursuit-elle. « Je n’essaie pas d’être populaire, je veux juste prendre du plaisir. En Amérique, il faut se conformer. Je ne veux pas m’adapter au système, je veux que le système s’adapte à moi ! »

