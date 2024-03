Écarts de salaire : cet argument (sexiste) qu’Olivia Colman ne veut plus entendre à Hollywood

Rien ne justifie que les acteurs soient mieux payées que les actrices à Hollywood et, surprise, ça commence à se voir. Star de The Crown, The Lost Daughter ou encore de Wonka, l’actrice britannique Olivia Colman a mis en lumière la désuétude d’un des pires arguments employé pour justifier les inégalités salariales dans le monde du cinéma et des séries.

Côté cinéma et série, elle est l’une des actrices les plus en vogue à Hollywood. Pourtant, les inégalités salariales ne l’épargnent pas, preuve que le sexisme est aveugle, même face à la popularité. L’actrice oscarisée Olivia Colman a exprimé son indignation face aux inégalités de salaire entre les femmes et les hommes à Hollywood, comme l’a rapporté Deadline.

« Si j’étais Oliver Colman, je gagnerais bien plus qu‘aujourd’hui ».

Lors de son passage sur l’émission The Amanpour Hour de CNN, l’actrice au casting de cartons comme The Crown, Broadchurch, La Favortite, Hearstopper ou encore Wonka a dénoncé cette arme du sexisme systémique, qui perdure dans l’industrie du cinéma et de la télévision. Sur le plateau de l’émission, Olivia Colman a déclaré avec fracas : « Je suis très consciente que si j’étais Oliver Colman, je gagnerais bien plus qu‘aujourd’hui ».

L’actrice britannique de 50 ans a débunké un argument fallacieux et persistant, employé pour justifier ces écarts de rémunération significatifs :

« Les acteurs masculins sont mieux payés parce qu’ils disaient que c’était eux qui attiraient le public. Sauf qu’en réalité, cet argument ne tient plus la route depuis des décennies. Pourtant, on l’utilise encore comme prétexte pour ne pas payer les actrices comme leurs homologues masculins. »

Un acteur gagne 1 million de dollars de plus qu’une actrice par film

Les propos d’Olivia Colman sont à mettre en perspective avec les chiffes des inégalités à Hollywood. Comme l’a montré une étude relayée par The Guardian en 2019, ces derniers sont édifiants : en moyenne, on estime que les acteurs gagnent un million de dollars de plus que les actrices par film.

