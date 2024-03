Nommé aux Oscar dans cinq catégories parmi les plus prestigieuses, le film Winter Break fait l’objet de graves accusations de plagiat par un scénariste britannique.

Da’Vine Joy Randolph a beau avoir été sacrée meilleure actrice dans un second rôle lors de la 96e cérémonie des Oscars, le film Winter Break est actuellement sous le feu d’une vive polémique. Scénariste britannique derrière le film Pixar Luca, Simon Stephenson accuse le film d’Alexander Payne de plagiat, et affirme détenir des preuves « vraiment accablantes ».

Au cœur de cette affaire, il y a deux films. Le premier, Winter Break, a été nommé dans cinq catégories aux Oscars, dont celle du meilleur film et du meilleur scénario original (Oscar finalement remportée par Anatomie d’une chute). Il est finalement reparti avec une statuette dorée, remise à l’actrice Da’Vine Joy Randolph pour un second rôle.

Le deuxième projet s’appelle Fresco. Datant de 2013, il n’a pas trouvé de producteur et n’a donc jamais vu le jour. C’est lui qui aurait été plagié par le réalisateur de Winter Break, selon le scénariste Simon Stephenson.

Ce dernier a officiellement saisi le syndicat des scénaristes (WGA) en janvier, déclarant que les scénarios de Winter Break et de son propre projet, Frisco, étaient « identiques d’un point de vue légal », selon une enquête menée par Variety. Le magazine américain a dévoilé un extrait du message envoyé par le scénariste au syndicat le 12 janvier dernier :

« Je travaille comme scénariste depuis 20 ans – dans mon Royaume-Uni natal avant de venir aux États-Unis – et je suis donc très conscient que les gens peuvent souvent avoir des idées étonnamment similaires et que parfois quelques éléments peuvent être ’empruntés’, etc… Ce n’est tout simplement pas le cas ici . Les deux scénarios sont identiques sur le plan légal. »

Premier film du réalisateur Alexander Payne, Winter Break est sorti dans les salles françaises le 13 décembre dernier. Cette comédie de Noël met en scène les tentatives de cohabitation entre un professeur pédant coincé pendant les vacances de Noël, un étudiant insolent et une cuisinière endeuillée dans un pensionnat américain des années 1970. Quant à Frisco, il suit un médecin aigri forcé de s’occuper d’un patient ado de 15 ans. Comme en témoigne cet extrait relayé par Allociné à partir des sources de Variety, Stephenson soutient « pouvoir démontrer hors de tout doute possible » que Winter Break :

a été plagié ligne par ligne à partir d’un de mes scénarios populaires non produits. (…) Par ‘intégralité significative’, j’entends littéralement tout : l’histoire, les personnages, la structure, les scènes, les dialogues, le tout. (…) La plupart des scènes les plus importantes sont inchangées et restent même visiblement identiques dans leur mise en page ».