Oscars 2024 : le palmarès complet des grands gagnants de la cérémonie

Le biopic sur le père de la bombe atomique a fait mouche à Hollywood. Après avoir été nommé 13 fois, le film de Christopher Nolan est reparti avec 7 statuettes, dont celles du meilleur film et de la meilleure réalisation. Quant à Anatomie d’une chute, il confirme son succès avec le prestigieux Oscar du meilleur scénario original.

Il y a un mois, Madmoizelle vous donnait rendez-vous en live sur Twitch pour annoncer ses pronostics pour les Oscars 2024. Cette nuit, du dimanche 10 mars au lundi 11 mars, le verdict est tombé et Mad avait vu juste : Oppenheimer de Christopher Nolan sont les vainqueurs incontestés de la 96e cérémonie.

Oppenheimer, grand gagnant des Oscars 2024

Le biopic sur celui que l’on nomme le père de la bombe atomique a tout raflé sur son passage. Nommé dans 13 catégories, le film est finalement reparti avec pas moins de sept statuettes, et pas des moindres. Nolan a ainsi décroché les Oscars du meilleur film et de la meilleure réalisation.

Côté casting, les acteurs du biopic ont également convaincu Hollywood : têtes d’affiche du film, Cillian Murphy et Robert Downey Jr. sont respectivement repartis avec l’Oscar du meilleur acteur et l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle.

Enfin, l’équipe technique n’est pas en reste. Avec ses scènes d’explosion édifiantes et sa photographie aux petits oignons, Oppenheimer a aussi décroché une statuette dans les catégories meilleur montage, meilleure photo ainsi que meilleure musique originale. De quoi vous donner envie de réécouter la bande-originale qui, même sans (re)voir le film, fait son petit effet.

Anatomie d’une chute, carton aux César et plébiscité aux États-Unis tant par la presse que par les spectateurs, est reparti avec le prestigieux Oscar du meilleur scénario original. Le film de Justine Triet, boudé par la France dans la sélection au profit de La passion de Dodin-Bouffant, a su convaincre seul le jury.

Le palmarès complet des Oscars 2024

Meilleur film : Oppenheimer

Meilleure réalisation : Christopher Nolan (Oppenheimer)

Meilleur scénario original : Anatomie d’une chute, de Justine Triet et Arthur Harari

Meilleur scénario adapté : American Fiction, de Cord Jefferson

Meilleur acteur : Cillian Murphy (Oppenheimer)

Meilleure actrice : Emma Stone (Pauvres créatures)

Meilleur second rôle masculin : Robert Downey Jr. (Oppenheimer)

Meilleur second rôle féminin : Da’Vine Joy Randolph (Winter Break)

Meilleure musique originale : Ludwig Göransson (Oppenheimer)

Meilleure chanson originale : What Was I Made For ?, de Billie Eilish (Barbie)

Meilleur film international : La Zone d’intérêt, de Jonathan Glazer

Meilleur film d’animation : Le Garçon et le Héron, de Hayao Miyazaki et Toshio Suzuki

Meilleure photo : Hoyte van Hoytema (Oppenheimer)

Meilleurs décors : James Price, Shona Heath et Zsuzsa Mihalek (Pauvres créatures)

Meilleurs costumes : Holly Waddington (Pauvres créatures)

Meilleurs maquillages et coiffures : Nadia Stacey, Mark Coulier et Josh Weston (Pauvres créatures)

Meilleur montage : Jennifer Lame (Oppenheimer)

Meilleur son : Tarn Willers et Johnnie Burn (La Zone d’intérêt)

Meilleurs effets visuels : Takashi Yamazaki, Kiyoko Shibuya, Masaki Takahashi et Tatsuji Nojima (Godzilla Minus One)

Meilleur documentaire : 20 jours à Marioupol, de Mstyslav Chernov

Meilleur court métrage documentaire : The Last Repair Shop, de Kris Bowers et Ben Proudfoot

Meilleur court-métrage : La Merveilleuse histoire d’Henry Sugar, de Wes Anderson et Steven Rales

Meilleur court-métrage d’animation : War Is Over! Inspired par the Music of John & Yoko, de Dave Mullins et Brad Booker

