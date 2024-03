Oscars 2024 : pourquoi les stars portaient un pin’s rouge durant la cérémonie ?

Vous l’aviez peut-être déjà remarqué sur d’autres grandes cérémonies récompensant des séries et du cinéma. Beaucoup de comédien·ne·s portaient un pin’s rouge avec au centre une main orange, elle-même ponctuée d’un cœur noir, lors de la cérémonie des Oscars qui s’est tenue le 10 mars 2024 à Los Angeles.

La réalisatrice Ava DuVernay, l’acteur d’Avengers Mark Ruffalo, ou encore la chanteuse Billie Eilish portaient le pin’s qu’on doit au collectif Artists4Ceasefire qui appelle à un cessez-le-feu à Gaza, comme l’a bien rappelé l’acteur de Poor Things Ramy Youssef auprès de Variety :

Ramy Youssef wears an Artists for Ceasefire pin to the #Oscars : “We’re calling for an immediate, permanent ceasefire in Gaza. We’re calling for peace and lasting justice for the people of Palestine.” | Variety On the Carpet presented by @DIRECTV https://t.co/qxqSOgif3j pic.twitter.com/yyM7HzpVdZ

Les acteurs d’Anatomie d’une chute, Milo Machado Grenier et Swann Arlaud portaient carrément le drapeau de la Palestine sur le revers de leur veste de costume.

Anatomy of a Fall’s Milo Machado Grenier and Swann Arlaud are sporting Palestinian flag pins on the #Oscars carpet. “Too many dead people since the 7th of October,” Arlaud told VF’s David Canfield. “It has to stop. It’s about humanity. Ceasefire.” 🔗: https://t.co/fqtbvA45eS pic.twitter.com/QXIXefmexw

La pétition qu’on trouve sur le site du collectif Artists4Ceasefire s’accompagne d’une lettre ouverte qui explique davantage les intentions derrière le pin’s :

« Nous demandons qu’en tant que président des États-Unis, vous et le Congrès américain appeliez à une désescalade immédiate et à un cessez-le-feu à Gaza et en Israël avant qu’une autre vie ne soit perdue. Plus de 29 000 personnes ont été tuées au cours des 4 derniers mois et plus de 60 000 blessées* – des chiffres que toute personne de bon sens sait catastrophiques. Nous pensons que toute vie est sacrée, quelle que soit la foi ou l’appartenance ethnique, et nous condamnons le meurtre de civils palestiniens et israéliens.

Nous exhortons votre administration, le Congrès et tous les dirigeants du monde à honorer toutes les vies en Terre Sainte et à appeler et faciliter un cessez-le-feu sans délai – la fin des bombardements de Gaza et la libération des otages en toute sécurité. La moitié des deux millions d’habitants de Gaza sont des enfants, et plus des deux tiers sont des réfugiés et leurs descendants contraints de fuir leur foyer. L’aide humanitaire doit pouvoir leur parvenir. »