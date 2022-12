Le nouveau film de Christopher Nolan s’est dévoilé dans une bande-annonce spectaculaire, portée par un Cillian Murphy rongé par le doute.

Vous pensiez avoir tout vu avec The Dark Knight, Inception, Interstellar, Dunkerque et plus récemment, Tenet ? Ce serait sous-estimer le goût de Christopher Nolan pour le grand, très grand spectacle.

Le réalisateur qu’aucune limite technique ne semble pouvoir arrêter est de retour avec Oppenheimer, un film sur le « père de la bombe atomique », porté par le génial Cillian Murphy.

La bande-annonce d’Oppenheimer

Une histoire de doutes, portée par un casting et des images impressionnantes

Ces quelques images suffisent à nous couper le souffle et annoncer l’un des évènements cinémas de 2023.

Adapté de la biographie American Prometheus : The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer écrite par Kai Bird et Martin J. Sherwin, Oppenheimer est un biopic centré sur le tristement célèbre « père de la bombe atomique », physicien à qui l’on doit la création des trois premières bombes atomiques de l’Histoire.

Cillian Murphy, que l’on devine très torturé dans ce rôle, incarne J. Robert Oppenheimer à différentes périodes de sa vie… de quoi montrer que même le temps n’enlève rien aux angoisses du physicien face à sa propre création. Le reste du casting a aussi de quoi éblouir. Oppenheimer réunira Emily Blunt, Florence Pugh, Robert Downey Jr. , Matt Damon (le général Groves), Gary Oldman ou encore Rami Malek.

Il faudra attendre le 19 juillet 2023 pour découvrir la réflexion de Christopher Nolan sur cette arme de destruction massive, dont le réalisateur a reproduit l’explosion sans effets spéciaux…

© Universal

Crédit de l’image à la Une : © Universal