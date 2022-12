« Spider-Man : Seul contre tous » promet d’être l’un des évènements cinéma de 2023 à en croire sa bande-annonce impressionnante et chargée en action !

375, 5 millions de dollars engrangés au box-office, Golden Globes 2019 du Meilleur film d’animation, BAFTA 2019 du Meilleur film d’animation et Oscar 2019 du Meilleur film d’animation : avez-vous encore un doute sur la qualité de Spider-Man : Into the Spider ?

Autant dire qu’on avait adoré le premier, on a hâte de découvrir la suite et ça tombe bien : à en croire sa bande-annonce, Spider-Man : Seul contre tous promet d’être une claque !

La bande-annonce de Spider-Man : Accross the Spider-Verse

La deuxième partie d’une trilogie

On l’attendait depuis 2018 et une première bande-annonce est venue récompenser notre patience. Les premières images de Spider-Man : Seul contre tous (le titre original du film est Spider-Man : Across The Spider-Verse) ont été dévoilées et annoncent un spectacle visuel et émotionnel à la hauteur de son prédécesseur.

La particularité de la suite des aventures de Miles Morales, est qu’elles sont divisées en deux parties : après Spider-Man : Seul contre tous, il faudra attendre 2024 pour découvrir Beyond the Spider-Verse.

Dans ce nouvel opus, Spider-Man est catapulté à travers le Multivers, où il rencontre une équipe de Spider-Héros chargée d’en protéger l’existence. Mais lorsque les héros s’opposent sur la façon de gérer une nouvelle menace, Miles se retrouve confronté à eux et doit redéfinir ce que signifie être un héros afin de sauver les personnes qu’il aime le plus.

Comme dans le film de 2018, ce nouvel opus promet de plonger le spectateur dans une infinité d’univers graphiques. Au programme, on retrouvera également un nouveau méchant, La Tâche, un personnage dont le corps recouvert de trous noirs qui ont, au passage, le pouvoir d’ouvrir sur des univers parallèles.

Kemp Powers et Joaquim Dos Santos sont aux manettes de ce projet fou, et c’est une bonne nouvelle puisque les réalisateurs sont respectivement à l’origine de Soul, le dernier Pixar et de l’excellente série animée Avatar, le dernier maître de l’air.

Avis à tous les fans du meilleur super-héros du monde : Spider-Man : Seul contre tous sortira en salles le 31 mai 2023 !

© Sony

À lire aussi : Indiana Jones 5 a sa bande-annonce ! Comment on fait pour patienter ?

Crédit de l’image à la Une : © Sony