Un vent de fraicheur souffle sur les livres version papiers, à l’heure où l’on s’enchante des miracles du numérique. Démultiplication des bookclub montrant des livres imprimés, popularité des bibliothèques, stars s’affichant avec des livres au titre très évocateurs : la génération Z remet au gout du jour la lecture sur papier.

Qui a dit que les jeunes ne lisaient plus ? Née entre 1997 et 2012, la génération Z serait en train de remettre les livres physiques au gout du jour.

Des records de vente de livres imprimés et de fréquentation des bibliothèques

Comme le rapporte le Guardian, le mannequin de 22 ans Kaia Gerber a lancé son propre club de lecture, Library Science. Pour The Guardian, cette initiative reflète une tendance collective parmi les jeunes entre 27 et 12 ans à renouer avec l’objet livre, dans une époque où les veilleuses et autres lectures sur téléphone ont le vent en poupe. « Les livres ont toujours été le grand amour de ma vie. Lire, c’est tellement sexy » a déclaré la jeune mannequin, fille de Cindy Crawford.

Face aux chiffres partagés par The Guardian, force est de constater que Gerber est loin d’être un cas isolé. En 2023, 669 millions de livres physiques ont été vendus au Royaume-Uni, ce qui représente un record jamais enregistré. Une étude de Nielsen BookData souligne que ce sont les livres imprimés que la génération Z privilégie. Entre novembre 2021 et 2022, ils représentaient 80 % de leurs achats liés à la lecture. Enfin, le journal britannique observe que les jeunes font un retour massif dans les bibliothèques, préférant le calme aux cafés bruyants.

Si le marché anglais se porte bien, il ne fait pas exception. En France, l’inflation ne semble pas avoir dissuadé les Français d’acheter des livres neufs imprimés (le prix du livre a augmenté de 4,8%). Comme le rapporte GFK, l’organisme partenaire du Festival du Livre de Paris, « 25,9 millions de Français de 10 ans et plus ont acheté au moins 1 livre en 2023, en retrait par rapport à 2022 (-7%) mais avec une fréquence d’achat en hausse (+4%). »

Lire un livre : une performance pour les célébrités ?

Cette passion des livres imprimés est palpable jusque dans le monde de l’influence. Les bouquins sont-ils devenus un moyen pour les stars d’envoyer un message à leur public ?

En 2019, Kendall Jenner a été photographiée sur un yacht au large de la Côte d’Azur en train de lire « Tonight I’m Someone Else », un essai de Chelsea Hodson sur l’objectification des femmes et la marchandisation de leur corps. Son exemplaire est recouvert de post-it. Quant à Timothée Chalamet et Jacob Elordi, sont quant à eux surnommés les « Brontë Bros », en référence aux soeurs Brontë. De fait, Chalamet cite « Crime et Châtiment » de Fiodor Dostoïevski comme l’un de ses livres préférés, tandis qu’Elordi a été photographié tenant Prima Facie à la main, un roman basé explorant les failles du système judiciaire dans les affaires de viol.

Après la publication de ces photos, on a vu apparaître la notion de « lecture performative », pour désigner ce qui apparait pour certains comme une mise en scène des stars de leur propre intimité. Performance ou passion, une chose est sûre : les livres imprimés ont de longs jours devant eux.