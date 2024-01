En 2023, ces 2 autrices ont dominé le top des livres les plus vendus

Les autrices prennent d’assaut le classement des livres les plus vendus en 2023, mettant fin à la domination de Guillaume Musso. Mélissa Da Costa, écrivaine de 33 ans dont le premier livre a été publié il y a quatre ans à peine, s’empare du trône avec son roman « Les douleurs fantômes », détrônant ainsi le maître du best-seller français.

L’année 2023 marque un tournant dans l’univers des livres en France, avec un bouleversement significatif dans le classement des auteurs les plus vendus.

Des écrivaines au-delà du million

Fini le règne sans partage de Guillaume Musso, qui a dominé les ventes pendant 12 années consécutives. Le classement annuel des dix écrivains les plus vendus en France, établi par l’institut GfK et dévoilé par Le Figaro le 17 janvier, révèle la montée en puissance des femmes dans le haut du classement des titres les plus vendus de la littérature.

C’est Mélissa Da Costa qui trône désormais au sommet de la pyramide littéraire française. À seulement 33 ans, elle a réussi à écouler 1,275 million d’exemplaires au cours de l’année écoulée. Son roman Les douleurs fantômes, sorti en poche en février, s’est hissé à la neuvième place des livres les plus vendus, tandis que Tout le bleu du ciel occupe la onzième position. Un exploit qui marque la fin de la suprématie de Guillaume Musso, qui n’a sorti aucun titre en 2023.

Mélissa da Costa, Les douleurs fantômes, Le livre de Poche, 9,70€

Virginie Grimaldi en deuxième position

La deuxième position revient à une autre femme de plume, Virginie Grimaldi, qui a vendu plus d’un million d’exemplaires (1,063 million) en 2023. Son ouvrage phare, Il nous restera ça, a conquis le cœur des lecteurs. La troisième place est occupée par Pierre Lemaitre avec 853 000 exemplaires vendus, suivi de Maud Ankaoua (801 000) et Franck Thilliez (681 000).

La percée des écrivaines dans le classement des livres les plus vendus en 2023 souligne la diversité et la richesse de leurs voix dans le paysage littéraire contemporain. Les lecteurs semblent de plus en plus attirés par les histoires et les perspectives offertes par ces voix féminines.