Les 3 livres pour enfants les plus problématiques, d’après nos lectrices

Il y a quelques jours, sur nos réseaux sociaux, nous vous avons demandé quels étaient, selon vous, les livres pour enfants qui étaient le plus problématiques. Sexisme, misogynie, clichés de genre, vous en avez cité trois, qu’on vous partage aujourd’hui.

La collection « P’tite fille » et « P’tit garçon » des éditions Fleurus

Terriblement sexiste, toute la collection « P’tite fille » et « P’tit garçon » des éditions Fleurus est problématique. Véhiculant des clichés de genre totalement dépassés et d’un autre âge, elle continue malheureusement à bien se vendre, et, tristement, dès le plus jeune âge.

Les bandes dessinées Boule et Bill

Oui, les BD de Boule et Bill viennent d’une autre époque, de celle où la mère restait à la maison à préparer le repas en attendant que son cher mari rentre à la maison, en réclamant ses pantoufles et son journal. Mais si Boule et Bill continu de séduire autant les enfants, espérons que c’est parce que le chien est bien trop mignon, tout comme sa copine Caroline, la tortue.

Roule Galette, aux éditions du Père Castor

Tout le monde (ou presque) a lu, en maternelle, l’histoire de la galette qui manque de se faire bouffer par un lapin, un renard et puis finalement un loup. Mais l’histoire, si elle a pu nous marquer, est aussi bien ancrée dans le sexisme ordinaire, bien frappant. Le Vieux, assis dans son gros fauteuil, qui demande à la Vielle, sur sa petite chaise, d’aller balayer le plancher du grenier pour trouver de la farine afin de lui cuisiner une galette, alors que bon, il n’a qu’à se bouger les fesses lui-même ! Heureusement, grâce à la journaliste Anne Dory et l’autrice Mirion Malle, il existe aujourd’hui la version 2.0 de Roule Galette : le très chouette Roule Ginette !

