Livres pour enfants : les 10 meilleurs albums jeunesse en mai 2024

Qu’a-t-on lu au mois de mai ? Quels sont les livres pour enfants qui nous ont le plus marqués ? Voici notre sélection.

En mai, fais ce qu’il te plait. Bah nous, ce qui nous plait, c’est notamment de découvrir de nouveaux livres à destination des plus petits. Découvrez quels ont été nos coups de cœur du mois !

À la recherche de la médaille d’or, à partir de 4 ans

Voici un immeeeeense cherche et trouve (vraiment très grand) de Romain Gallissot et Lionel Serre, publié aux éditions Little Urban. Parfait pour se mettre dans l’ambiance des Jeux olympiques qui vont bientôt débuter en France, À la recherche de la médaille d’or plonge les enfants (et pas que) dans l’organisation des JO, tout en recherchant la fameuse médaille d’or, planquée dans chaque page. Les illustrations pop et colorées sont très chouettes, et on peut se perdre pendant des heures dans les infinis détails.

Les Couzz, promenons-nous, à partir de 6 ans

On retrouve Les Couzz de Fanny Joly et Églantine Ceulemans dans une nouvelle aventure : une balade à la campagne, qui se transforme en sauvetage d’une brebis égarée. Publié chez Little Urban, ce nouvel opus de la série se distingue toujours par ses graphismes délicats et son histoire intemporelle, qui vont séduire toutes celles et ceux qui vont bientôt retrouver leurs cousins et cousines chez leurs grands-parents cet été.

La princesse aux petites noix, à partir de 4 ans

Cette jolie fable d’Émilie Chazerand et Stéphane Kiehl, publiée aux éditions Sarbacane, est parfaite pour aborder la question du genre chez les enfants, sans pression. À grand coup d’humour et de finesse, c’est un ouvrage parfait pour péter les clichés et parler d’identité, en toute décomplexion.

Le crocodile à grandes dents, à partir de 3 ans

Attention, vous risquez de vous marrer très fort avec ce chouette album de Michael Escoffier et Delphine Durand, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. L’histoire est celle d’un crocodile à grandes dents, qui veut provoquer en octogone tous ceux qu’il croise. Je ne vous spoile pas plus que ça, mais un conseil : lisez cette histoire à voix bien haute, en mettant le ton. Fou rire garanti !

Et si ma mère était une sorcière, à partir de 3 ans

De Myriam Bendhif-Syllas et Mayana Itoïz, publié aux éditions Saltimbanque, Et si ma mère était une sorcière est un album drôle et poétique qui parle de la complicité entre une mère et sa petite fille, qui est persuadée qu’elle est une sorcière sans nez crochu. Plein de tendresse, cet album est moderne et tout à fait charmant.

Comment faire apparaître un dragon, à partir de 4 ans

De Coralie Ramon et Agnès Ernoult, publié aux éditions Margot, Comment faire apparaitre un dragon est un joli album très bien illustré, drôle et surprenant. Que se passe-t-il quand deux mômes mettent un bazar sans nom dans toute la maison en essayant de fabriquer une potion pour fabriquer un dragon ? Eh bien le dragon apparait, mais il n’est pas celui qu’on croit.

Je t’aime, petit bébé, à partir de 2 ans

Un nouveau tout-carton d’Alexandra Garibal et Claudia Bielinsky, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Après le succès de Je t’aime un peu… à la folie, on reprend la même poésie toute douce et on recommence. Cette fois-ci, l’histoire se recentre autour de l’arrivée d’un petit frère ou d’une petite sœur, et de tout ce que ça veut dire pour l’enfant ainé qui attend son arrivée avec impatience.

Ourse cyclette, à partir de 6 ans

Petit coup de cœur pour ce chouette album de Sandra Le Guen et Maurèen Poignonec, publié aux éditions Little Urban. Petit nouveau de la série — on vous avait déjà parlé du précédent album des autrices, Elephante Sitter — il est tout aussi sympa à lire. Cette fois, les enfants passent la nuit à camper à la belle étoile avec leurs cousins, font du vélo, voyagent en train… le tout sous une plume douce, poétique et engagée, qui montre qu’on peut voir du pays, tout en préservant la planète.

Pas la salopette bleue, à partir de 18 mois

Un petit album pour les petits enfants qui veulent vivre les fesses à l’air ! Écrit par Susie Morgenstern et illustré par Marie Quentrec, Pas la salopette bleue est plein d’humour et de fantaisie, et nous donne envie à nous aussi de nous balader à poils dans le jardin quand il fait chaud, pour se rafraichir au tuyau d’arrosage.

Monsieur Maxi et Monsieur Mini, à partir de 3 ans

Les contraires s’attirent, dans ce joli album de Barbara Brenner et Tomi Ungerer, publié aux éditions École des Loisirs. Une bataille de comparaison pour une souris et une girafe, qui se rendent compte que ce n’est pas la taille qui compte, et que les différences se complètent, elles ne s’opposent pas.

À lire aussi : Livres pour enfants : les 10 meilleurs albums jeunesse en avril 2024

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.