Voici les 3 objets les plus chers vendus sur Vinted

Quels sont les produits les plus chers qui sont vendus sur Vinted ? La plateforme lituanienne a publié récemment un premier rapport sur les tendances de recherche de marques de luxe.

On ne va pas vous l’apprendre, Vinted n’a jamais autant eu le vent en poupe. La plus grande plateforme européenne en ligne dédiée à la revente de vêtements de seconde main entre particuliers, a récemment publié son premier rapport sur les tendances du secteur du luxe. On apprend des choses très intéressantes. En effet, depuis peu, la plateforme a mis en place un service d’authentification qui limite dont le risque d’arnaque et booste le marché du luxe de seconde main. En 2024, le sac Louis Vuitton Neverfull MM et la veste Moncler Maya sont les articles haut de gamme les plus appréciés par les membres de Vinted, tous marchés confondus. En France, la paire de sneakers Dior B22 est très convoitée.

Ces objets de luxe qui tirent leur épingle du jeu

Mais quels sont les articles de luxe les plus vendus et qui sont les plus chers ? Et ceux ne sont pas toujours ceux qui sont les plus convoités. Ces derniers mois, parmi les objets les plus chers vendus sur Vinted figurent le sac Kelly d’Hermès, la Rolex Datejust et le sac Chanel classique à rabat. Ce n’est pas vraiment une surprise. On est curieux de savoir à quel prix partent ces pièces iconiques. Mais Vinted ne l’a pas communiqué.

