Voici les 3 marques les plus recherchées sur Vinted

À l’occasion de son dixième anniversaire, Vinted a dévoilé en novembre 2023 les noms de quelques-unes des marques les plus recherchées. Au cas où vous seriez passée à côté de l’info, les voici :

Vinted la plateforme de vente de vêtements de seconde main est l’une des applications les plus utilisées par les français, comptant 23 millions de membres.

À l’occasion de ses dix ans en 2023, la plateforme avait partagé un rapport basé sur des données internes, qui dévoilait les noms des marques les plus recherchées en 2023.

Vinted, une plateforme très féminine

Et en première place, c’est la marque de baskets Converse qui gagne haut la main, suivi par la marque sportswear adidas. On peut compter aussi sur la présence du géant espagnol de fast fashion Mango, sur la marque de jeans Levi’s ou encore sur la maison française Sézane, lancée tout juste un an avant Vinted.

À lire aussi : Vinted : voici le pire jour pour poster une annonce

Un top avec des griffes très féminines, le rapport révélant que près de la moitié des produits à vendre sur Vinted appartiennent à la catégorie « Femmes ». Celle-ci est suivie par la catégorie « Enfants », puis vient ensuite la catégorie « Hommes », qui elle, détient 10% des articles mis en ligne.

Des chiffres à nuancer, puisque la case « unisexe » contient également des produits à destination des femmes, et inversement.

Découvrez le BookClub, l’émission de Madmoizelle qui questionne la société à travers les livres, en compagnie de ceux et celles qui les font.