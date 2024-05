Vinted : voici le pire jour pour poster une annonce

Comment maximiser ses chances de vendre ses vêtements sur Vinted ? Outre le choix des photos et de la description, le jour et l’heure de publication jouent un rôle essentiel. Voici les créneaux à éviter à tout prix.

C’est incompréhensible : ce chemisier, vous n’arrivez juste pas à vous en séparer. Ce n’est pas tant qu’il a une grande valeur sentimentale à vos yeux, mais plutôt qu’il ne trouve pas preneur sur Vinted. Pourtant, vous avez tout essayé pour le mettre en valeur, suivant scrupuleusement les conseils du géant de la revente en ligne. Vous l’avez pris en photo sur un cintre, repassé, sur un fond neutre, sans filtre et avec suffisamment de lumière. Vous avez aussi appliqué l’astuce de l’anglaise Helen Allson, qui n’hésite pas à supprimer son article pour le reposter et ainsi vaincre l’algorithme qui, passé un certain temps, a tendance à enfouir les annonces dans les tréfonds de la plateforme.

Si malgré tous vos efforts, votre chemisier ne se vend pas, c’est peut-être que vous le postez au pire moment.

Voici les créneaux à éviter quand on poste sur Vinted

Mettre un article en vente au mauvais moment, c’est risquer d’être mal référencé•e, et donc de disparaître des radars de ses acheteur•se•s. potentiel•le•s. Car si une partie des ventes repose sur les recherches ciblées des acheteurs, d’où l’importance d’employer les bons mots clés dans ses descriptions, beaucoup de transactions se font aussi parce que l’on tombe par hasard sur un article pour lequel on a un coup de cœur (ou qu’on suit des comptes précis dont on sait que les sélections correspondent à nos goûts).

La plateforme enregistre des pics de trafic le mardi, jeudi, samedi, dimanche, et ce, particulièrement en début de mois. Par élimination, les pires moments pour poster sont donc les lundis, mercredis et vendredi. Mais ce n’est pas tout ; le matin, la plateforme est beaucoup moins visitée. Le shopping en ligne a davantage lieu le soir après sa journée de travail, lorsqu’on a :

soit été épuisé par ce supérieur qui nous saoule et qu’on a besoin de décompresser

soit parce qu’on s’accorde un peu de temps pour soi, et qu’on a donc l’espace mental de scroller l’appli pour se décider ou non sur ses achats.

Bref vous l’aurez compris, les créneaux à éviter sont les lundis, mercredis et vendredis matin, où l’on a l’assurance de voir son chemisier passer aux oubliettes.

