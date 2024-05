Pour changer de Vinted, 4 marques canons qui proposent de la seconde main sur leur site

C’est bien pratique, les sites de seconde main multimarques comme Vinted, mais quand on affectionne une marque en particulier, on peut vite tourner en rond. Heureusement, certaines ont lancé leur propre espace « seconde vie ». Ce qui était ringard il y a encore quelques années est devenu le summum de la hype.

Vous en avez assez de passer vos soirée sur Vinted & Co à chercher les fringues de vos rêves ? Marre de filtrer sur vos marques préférées et de ne rien trouver de très convaincant ? Marre de vous dire : « Et si la taille va pas, je fais quoi ? » Sachez que de nombreuses marques de mode proposent désormais sur leur propre site, un espace seconde main avec des vêtements et des accessoires à des prix très intéressants.

Les avantages : pas d’arnaque, les vêtements sont authentifiés, nettoyés, et dans certains e-shop on peut les retourner si ça ne va pas. L’autre point fort : c’est que beaucoup de pièces sont dans un état quasi-neuf. Ces dernières peuvent provenir d’un retour client, d’un retour presse ou de leur showroom. Vous allez me dire ? Oui, mais c’est bien plus cher ! Et bien pas forcément, ça vaut vraiment le coup de comparer. Par contre, une chose est sûre, on ne peut pas négocier. Petit tour d’horizon des e-shop seconde main les plus cool.

Balzac Paris seconde vie

On ne présente plus la marque Balzac Paris. Je suis moi-même fan de la marque fondée par Chrysoline de Gastines en 2011. Je n’ai pas résisté au legging leopard, malgré mon âge avancé et oui je trimballe mon ordi dans un tote bag éponyme. Sur le site, dans la rubrique Seconde vie, vous pouvez vendre et acheter des vêtements et accessoires. Dans la boutique parisienne, il y a aussi un grand espace seconde main où on peut chiner sans y laisser tout son salaire.

Le plus : Les prix sont plutôt attractifs. Et les filtres facilitent bien la recherche.

Le moins : Certains vêtements sont en plusieurs exemplaires, ce qui limite le choix. On en vient même à trouver louche qu’il y ait autant de fois le même modèle de pull. Le prix du produit d’origine n’est pas précisé.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Instagram.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Instagram avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Bash seconde main

Qui ne craque pas pour le style bohème vintage de Bash ? Moi oui, mais les prix sont très élevés, je dirais même anormalement pour des vêtements souvent fabriqués en Asie. Mais bonne nouvelle, la marque propose aussi de la seconde main sur son site. On peut trouver, par exemple, une blouse léopard à 76 euros en « très bon état » (oui j’aime le léopard), ou une jupe à 88 euros au lieu de 220 (excellent état).

Le plus : Il y a énormément de choix , avec une forte proportion de vêtements en excellent état (sans aucun défaut) ou neuf. Les retour sont gratuits.

, avec une forte proportion de vêtements en excellent état (sans aucun défaut) ou neuf. Les retour sont gratuits. Le moins : difficile de trouver des pièces en dessous de 70/80 euros.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Instagram.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Instagram avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Seconde vie by Maison 123

La marque de prêt-à-porter Maison 123 s’est aussi lancée dans la seconde main avec sa plateforme « Seconde Vie by Maison 123 ». J’aime beaucoup cette marque bien que j’achète peu. On y retrouve de bons basiques, des pantalons classiques mais bien coupés, et quelques robes qui en jettent franchement. L’espace seconde main est plutôt bien achalandé : pulls, jupes midi, robes habillées… À mon goût, il y a un peu trop de vêtements d’hiver. C’est le printemps et j’ai pas très envie de m’enrouler dans un pull en mohair, mais bon.

Le plus : le choix, et la multitude de produits neufs , et les réductions attrayantes. Les retours sont possibles sous 14 jours.

, et les réductions attrayantes. Les retours sont possibles sous 14 jours. Le moins : la sélection pas très estivale

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Instagram.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Instagram avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Aigle second souffle

« Aigle second souffle », c’est la plateforme de seconde main de la marque Aigle. Une sélection de produits quasiment neufs pour une mode plus responsable. On trouve de tout : des parkas, des chemises, les iconiques bottes de pluie.

Le plus : Aigle propose aussi une sélection enfant .

. Le moins : Les prix d’origine ne sont pas indiqués. On se demande donc si on fait vraiment une bonne affaire. Et le choix est limité. J’ai filtré avec ma taille 36, et on ne m’a pas proposé grand chose.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Instagram.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Instagram avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix Je vous ai partagé mes marques coups de coeur, mais sachez qu’il y en a plein d’autres qui se sont mises à la seconde main : Petit Bateau, Claudie Pierlot, Sandro, The Kooples, Isabelle Marant, Promod… Parmi ces marques, certaines sont considérées comme de la fast fashion (malgré des prix parfois très élevés), c’est donc plutôt une bonne chose d’acheter des pièces qui ont déjà été portées. Néanmoins, n’oubliez pas les friperies ou vous pouvez des petites pépites et les marques vraiment responsables qui proposent des produits de qualité. Ce moteur de recherche baptisé Marqu’Iz, permet d’ailleurs de trouver LA marque éthique parfaite pour ses besoins.

Écoutez l’Apéro des Daronnes, l’émission de Madmoizelle qui veut faire tomber les tabous autour de la parentalité.