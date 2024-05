Comment savoir si une marque de mode est (vraiment) éthique ? Ce moteur de recherche a la solution

Quand ce qu’on cherche n’existe pas en seconde main, peut-on faire du shopping de vêtements neufs de première main de façon éthique ? La créatrice de contenus mode éthique @Iznowgood_ facilite la chose avec son moteur de recherches de marques éco-responsables, Marqu’iz. Simple, gratuit, et efficace, même pour des vêtements grande taille à petit prix.

Vous connaissez peut-être la créatrice de contenus mode éthique @iznowgood_ d’Instagram ou de YouTube. Depuis 2017, elle y décrypte notamment si des marques font du greenwashing ou non. À force, Céline Séris, de son vrai nom, en connaît un rayon sur les griffes qui valent le détour, en fonction des produits et de ce qu’on recherche. C’est pourquoi elle a lancé un moteur de recherche de marques éthiques, baptisé Marqu’Iz.

Ce moteur de recherche permet de trouver LA marque éthique parfaite pour ses besoins

Le moteur de recherche Marqu’Iz d’Iznowgood permet de dénicher plein de marques vraiment éthiques, en fonction de ses besoins. Il suffit de cocher les cases qui nous intéressent, ce qui permettra de sélectionner des pépites en fonction de votre budget et des critères d’éco-responsabilités qui vous importent le plus (matières premières vegan ? Recyclées ? Fabriquées en Europe ou made in France ou qu’importe ?).

Le générateur de marqu’Iz

Vous cherchez de la mode femme, homme, enfant, ou bébé ? Vous avez besoin d’options grande taille ? Vous avez un petit ou grand budget ? Vous désirez plutôt un registre de style chic ou décontracté ? Telles sont les questions auxquelles vous devez répondre pour que le générateur de marqu’Iz puisse vous aiguiller au mieux.

C’est donc une possibilité à garder en tête quand on ne sait pas où chercher pour une pièce de première main. D’autant que les marques mentionnées sont généralement peu connues du grand public, comme INE, Pastel Paris, Nanushka, Datura, Calipige, Hysteriko, Madame Yvette, ou encore Atode.

