Trois marques de sandales vintage sous-cotées à chiner sur Vinted

Vous désespérez de trouver chaussure à votre pied ? Regardez donc du côté de ces trois marques vintage petit prix, qui pourraient bien vous réserver de belles surprises…

L’été approche grands pas et vous n’êtes pas encore équipée pour maintenir la cadence ? Pas d’inquiétude : que vous prévoyez de belles séances farniente, des soirées en terrasse ou des matinées à écumer les marchés provençaux, Vinted et consorts regorgent de trésors abordables, à condition de savoir où chercher. Après les bijoux de seconde main, cap sur les sandales avec cette sélection de marques vintage méconnues proposées à tout petit prix (comptez moins de 5 euros pour certains modèles) sur les sites de revente en ligne.

Nouchka, pour des pièces élégantes

Semelles carrées, brides fines… Cette marque italienne offre une plongée dans les années 90, avec des modèles élégants qu’on assortit volontiers à une petite robe pour un look de cocktail chic ou à un pantalon fluide pour un diner aux chandelles. À noter que la marque propose aussi de très belles bottes pour la rentrée !

Anne Flavie, pour des basiques revisités

Deux sandales noires, deux ambiances différentes. Avec les modèles signés Anne Flavie, on arrondit les angles et on laisse entrer la fantaisie avec des pièces originales, qui rehaussent nos tenues casual ou adoucissent nos ensembles de cérémonie (car oui, qui dit été dit bien souvent saison des mariages !).

Vitanza, pour des modèles bohèmes

Moins habillé, plus rêveurs, les souliers Vitanza ouvrent une fenêtre sur les champs de lavande et les déjeuners au soleil. Avis aux fans de nu-pieds tressés, cette marque est pour vous !

