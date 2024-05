Trois comptes Vinted pour chiner des pièces Y2K à prix doux

Vous louchez sur les jeans baggy et les tops tube tous droits sortis des années 2000s ? Ne cherchez pas plus loin. Ces trois comptes Vinted petits prix pourraient bien faire votre bonheur.

Le tour des comptes Vinted à suivre absolument continue. Fan des années 2000, cette sélection est pour vous ! Pour rappel, l’acronyme Y2K signifie Year 2k, année 2000, époque révolue où on se faisait plaisir, sans se prendre au sérieux, avec des pièces sexy, sportwear ou même grunge. On pense bien-sûr au Spice Girl, à Britney Spears, les soeurs Hilton, et bien d’autres.

Le plus coloré : Ame Vintage

Coup de cœur pour le dressing flashy de @ameliecrsl dont la sélection balaie les époques, des chemisiers 60s aux boléros Y2K. Petit plus, il y a aussi des pièces hommes et bébé. Et des bijoux vintage sublimes. Et des sacs. Et de la vaisselle. Bref tout ce qu’il faut pour se mettre aux couleurs de l’été en restant résolument rétro. Comptez en moyenne entre 5 et 25 euros.

Le plus Streetwear : Studlay Vintage Shop

Pour un look plus sport, direction le dressing de @katenjoy27 où l’on retrouve aussi bien des tops à manches longues en tulle transparente, Y2K par excellence, que des pièces de créateurs comme celles de Marine Serre. Côté prix, comptez 3 euros pour un petit basique, et jusqu’à 160 pour de la marque. Tous les articles sont nettoyés, vérifiés et certifiés.

Le plus diversifié : Orlane

De la mode des années 70 à 2000 ; telle est la promesse du compte @ofrip dont la sélection fait la part belle aux motifs et aux textures variées. Je vous mets au défi de trouver une pièce à plus de 50 euros (à l’exception du seul blazer en ligne à 70 euros, ok.) C’est aussi l’endroit idéal pour dénicher des pantalons aux coupes extravagantes et des sacs haute couture. Leur compte Instagram, plus riche encore, vaut le détour.

