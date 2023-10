Histoire : trois livres qui rendent aux femmes la place qu’elles méritent

Depuis plusieurs années, de plus en plus de travaux tentent de restituer aux femmes leur place dans l’histoire après des siècles d’invisibilisation ou de minimisation. « Histoire de France au féminin » ; « 100 objets racontent une histoire des femmes » ; « L’Odyssée des femmes » : découvrez notre sélection de trois nouveautés pour repenser notre rapport au passé.

Une bande dessinée

Fruit d’un impressionnant travail de synthèse – plus de sept versions du scénario ont été réalisées avant d’arriver à celle que les lecteurs et lectrices auront entre les mains – cette Histoire de France au féminin (Casterman) est une fantastique pépite.

Portée par Sandrine Mirza, autrice jeunesse (et historienne de formation) à qui l’on doit notamment Ma première mythologie en BD (Casterman jeunesse, 2021) et la dessinatrice Blanche Sabbah , dont on vous conseille le super Mythes et meufs (Dargaud, 2022), cette bande-dessinée – la première du genre ! – redonne aux femmes la place qu’elles méritent dans l’histoire de France.

« De la Préhistoire, dont on sait qu’elle inaugure la domination patriarcale, à nos jours où le mouvement #Metoo vient de libérer la parole des victimes de violences masculines, cette BD déroule une longue histoire, attachante, émouvante, surprenante, du peuple femme » résume l’historienne Yannick Ripa en préface de l’ouvrage. Non seulement l’album s’attache à mettre en lumière celles qui sont passées à la postérité (bien que leurs noms passent aussi régulièrement à la trappe…) – Aliénor d’Aquitaine, Catherine de Médicis, Christine de Pizan, Madame de La Fayette, Emilie du Chatelet, Louise Michel, Colette, Simone de Beauvoir… -mais il retrace aussi le quotidien de générations d’anonymes. Nous plongeant dans la condition et la vie ordinaire des femmes durant ces derniers siècles.

Pensée pour un jeune lectorat, à partir de 11 ans, cette bande dessinée est aussi parfaitement adaptée aux adultes qui vont s’en régaler. Esthétisme, humour, panache, pédagogie… : tout y est ! A tel point qu’elle fait déjà partie de notre liste d’ouvrages à offrir pour Noël.

*Histoire de France au féminin, par Sandrine Mirza et Blanche Sabbah, Casterman, 144 pages, 17€95.

À lire aussi : Juliette Oury : « La parole intime sur la sexualité est encore rare »

Un cabinet de curiosité

Un corset en métal, un bidet, un papyrus de Sappho, un bonnet phrygien, la bague de fiançailles de Kim Kardashian, un battoir, un tract de résistants à l’occupation nazie, « La Fontaine » de Marcel Duchamp… : au premier abord, ces objets semblent avoir peu en commun. Pourtant, chacun raconte à sa manière une histoire dont la femme est le sujet.

On en découvre les récits dans le surprenant ouvrage de la journaliste franco-allemande Annabelle Hirsch, 100 objets racontent une histoire des femmes (Les Arènes). Véritable cabinet de curiosités, ce livre passionnant vaut la visite tant il nous embarque dans une épopée aussi singulière qu’émouvante, depuis le néolithique jusqu’à nos jours.

L’autrice, infatigable « archéologue du féminin » – comme la qualifie la romancière Leïla Slimani au début de ce livre qu’elle préface – transforme des objets célèbres comme du quotidien, en témoins, jusqu’alors silencieux, de tranches d’histoire de l’émancipation des femmes, ici révélées et réveillées. Rendant ainsi aux femmes leur voix et la place qu’elles méritent ! La diversité des pièces proposées, qui s’inscrivent notamment dans les domaines artistiques, ménagers, littéraires, intimes ou techniques, comme la vitalité ingénieuse de la jolie plume de l’autrice, rendent la lecture de cet ouvrage particulièrement fluide et accessible.

D’autant que le format permet de picorer autant de petits récits qu’on le souhaite, en alternant les époques, de s’arrêter puis d’y revenir avec facilité.

*100 objets racontent une histoire des femmes, par Annabelle Hirsch, traduit de l’allemand par Corinna Gepner, Les Arènes, 420 pages, 22€90.

À lire aussi : Rose Lamy : « Le patriarcat n’a pas disparu, il a juste pris des formes différentes »

Une Odyssée de femmes

De Murielle Szac, l’autrice de cette incroyable Odyssée des femmes – à paraître le 13 octobre à L’Iconoclaste -, on connaissait déjà le travail accompli en tant que directrice de la collection « Ceux qui ont dit non ». (Une série jeunesse tellement géniale qu’elle mérite bien une petite parenthèse : lancée chez Actes Sud il y a plus de 15 ans, elle réunit des dizaines de romans autour de personnages historiques qui ont eu le courage, un jour, de se révolter au nom de la justice ou de la liberté. À découvrir de toute urgence !).

L’autrice jeunesse s’essaye ici pour la première fois à écrire pour les adultes, avec un ouvrage délicieusement pédagogique et accessible, proposant une relecture féministe des mythes antiques qui ont tant participé à façonner nos imaginaires collectifs. Loin des représentations classiques, peuplées de dieux et héros puissants face à de faibles créatures, l’univers qu’elle nous ouvre regorge de femmes complexes, parfois puissantes, portées par un souffle de liberté.

Sa plume réhabilite ainsi notamment Athéna qui, sous des allures de « fille à papa » – en l’occurrence, Zeus – – « bouscule les hiérarchies et enfreint tous les interdits paternels » – ; Aphrodite, victime du patriarcat qui échappe à une union forcée ; Artémis la rebelle, présentée comme une ancêtre de l’écoféminisme n’acceptant ni de se soumettre à un homme ni de domestiquer la nature ; ou encore Pénélope, nunuche censée passer sa vie à attendre le retour d’Ulysse ici dépeinte comme aussi indispensable que puissante.

Non seulement cet ouvrage distille une érudition stimulante – Murielle Szac maîtrise sur le bout des doigts ce sujet sur lequel elle a déjà beaucoup écrit – mais sa forme est si joyeuse et vivante, qu’on croirait se plonger dans des contes étrangement familiers tant ils nous ramènent à toutes les variations de ce que c’est qu’être femme.

*L’Odyssée des femmes par Murielle Szac, L’Iconoclaste, 304 pages, 20,9 €. (à paraître le 12 octobre)

Écoutez Laisse-moi kiffer, le podcast de recommandations culturelles de Madmoizelle.