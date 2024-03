Et si vous souteniez le livre jeunesse « Zaza, queen de la bibliothèque » ?

Une campagne de financement participatif a été lancée pour soutenir ce très chouette album coloré, qui initie les plus petits à la lecture drag.

C’est l’heure de l’histoire du soir ! Et si vous investissiez dans celle écrite par Anne-Florence Salvetti-Lionne et Mathilde Baudy ? Si vous avez envie de soutenir un chouette, très chouette livre jeunesse, qui apprend la tolérance, l’acception ainsi que la richesse de la différence, et qui introduit à la culture drag, vous êtes au bon endroit.

Zaza, queen de la bibliothèque, une histoire pleine de paillettes

L’histoire de ce livre, accessible dès l’âge de 5 ans, la voici :

Camille a 5 ans et son papa l’emmène tous les samedis à la bibliothèque pour l’heure du conte avec Zaza. Zaza, c’est un drôle de monsieur ou une drôle de madame, Camille ne sait pas trop.

Zaza raconte très bien les histoires, et Camille adore ses robes et ses beaux cheveux de toutes les couleurs.

Un jour, un comité d’accueil pas très sympathique attend devant la bibliothèque et empêche Camille et son papa de rentrer. Leur problème ? La présence de Zaza…

Et s’il suffisait de passer la porte de la bibliothèque et d’assister à l’heure du conte pour comprendre ce qu’il s’y passe ?

Ça donne envie, n’est-ce pas ? Mais pour que ce livre, bienveillant et positif, voie le jour aux éditions Atelier de la Belle Étoile, la campagne de financement doit aboutir. Et c’est là que vous pouvez aider !

Soutenir Zaza, queen de la bibliothèque, c’est aider, comme ses autrices l’expliquent, à lutter contre les discriminations, c’est soutenir les lectures drags et leurs organisateurs, sensibiliser aux questions de genre et de diversité, et mettre en lumière les communautés Drag. Que des bonnes raisons de participer et d’aider à faire en sorte que ce livre atterrisse dans toutes les bonnes librairies de France et de Navarre (et même encore plus que ça).

Soutenir Zaza, queen de la bibliothèque

À lire aussi : Livres pour enfants : les 10 meilleurs albums jeunesse en février 2024

Écoutez l’Apéro des Daronnes, l’émission de Madmoizelle qui veut faire tomber les tabous autour de la parentalité.