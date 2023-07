Une bibliothèque à portée de main, c’est désormais possible

Partir en vacances, c’est cool, mais avec une bibliothèque en étant une grande lectrice, c’est le rêve ! La solution pour réaliser ce souhait vous est servie sur un plateau grâce à cette sélection de liseuses à prix réduit qui s’accompagne d’un abonnement Ebook.

Vous êtes en train de boucler votre valise, quand tout à coup, une question existentielle vous vient à l’esprit : « Quels livres vais-je emporter avec moi ? ». Cette problématique a le mérite de disparaître grâce aux liseuses. Plus besoin de faire un choix frustrant, puisque vous pouvez emporter une sélection entière d’ouvrages qui ajouteront une touche romanesque à votre été.

Pour vous aider à vous décider sur cet objet ô combien précieux, voici une sélection de liseuses de la marque Kobo by Fnac classées par prix. Vous n’aurez plus d’excuse pour ne pas partir en vacances l’esprit et le sac légers.

Kobo Nia, la liseuse d’entrée de gamme

Liseuse numérique Kobo by Fnac Nia 6 // Source : Kobo by Fnac

Si vous êtes novice dans le petit monde des liseuses, Kobo Nia est peut-être la liseuse au meilleur rapport qualité prix de cette sélection. Avec son écran tactile d’environ 16×11 centimètres et sa capacité de stockage de 8 Go qui correspond environ à 6 000 e-books, vous aurez de quoi faire pendant les longues journées d’été.

Par ailleurs, la liseuse Kobo Nia propose le système ConfortLight qui vous permet de lire de nuit sans vous abîmer les yeux. Quant à son autonomie, vous n’aurez pas besoin de vous en soucier, puisqu’une fois chargée, sa batterie tient plusieurs semaines.

Clara 2E, une liseuse pour les lectrices attentive à leur consommation

Kobo by Fnac Clara 2E // Source : Kobo by Fnac

La seconde liseuse de cette sélection est ultra-compacte. L’écran de la Clara 2E possède les mêmes dimensions que la précédente, à savoir approximativement 16×11 centimètres sur une profondeur de moins d’un centimètre. L’autonomie de sa batterie est aussi identique. En revanche, elle peut stocker jusqu’à 12 000 e-books ou 75 livres audio, ce qui correspond à 16 Go.

Mais, ce qui la démarque réellement, c’est sa composition. La liseuse Clara 2E de Kobo by Fnac est composée à 85 % de plastique recyclé. De plus, elle est totalement étanche jusqu’à deux mètres de profondeur pendant 60 minutes. Vous n’aurez plus aucune crainte de vous prélasser au bord d’une piscine, d’un lac ou sur la plage.

Kobo Libra 2 noir, la liseuse au bon rapport qualité/prix

Liseuse Kobo Libra 2 blanche et noir // Source : Kobo by Fnac

Cette liseuse n’est clairement plus une entrée de gamme par son prix, mais surtout par ses nombreux atouts. La liseuse Kobo Libra 2 noir peut contenir jusqu’à 24 000 e-books ou 150 livres audio. Son écran de 7 po est légèrement plus grand que les deux premières liseuses de cette sélection. De plus, il propose un affichage plus rapide qui permet de tourner les pages plus vite. Un autre avantage de cette liseuse, ce sont les deux boutons situés à gauche de l’écran, qui permettent de tourner les pages même en ayant les mains prises.

Par ailleurs, avec cette liseuse, oubliez les soucis de reflet, elle propose une option qui permet de mettre le texte en blanc sur fond noir. Sachez que la liseuse Kobo Libra noir 2 est aussi disponible en blanc, et que sa fonction Bluetooth permet d’écouter vos livres audio favoris avec écouteurs ou casque sans fil. Si vous tenez à protéger votre futur objet préféré, vous serez certainement ravis de savoir qu’il existe un étui nommé SleepCover adaptez à la liseuse pour ne pas gêner votre lecture.

Kobo Sage, la liseuse qui vous permet d’annoter vos livres

Liseuse numérique Kobo by Fnac Sage // Source : Kobo by Fnac

Cette liseuse est une évolution de la liseuse Libra 2. L’écran de la Kobo Sage est plus grand et elle peut s’accompagner d’accessoires, à savoir un étui SleepCover coloré pour une protection optimale sans rien gâcher de votre expérience de lecture, et d’un Stylet Kobo Stylus 2 noir qui vous permettra de pouvoir noter vos inspirations. Une lecture immersive, rien que ça ! Car au-delà d’une liseuse, une option notebook est intégrée, et toutes les annotations que vous pourrez faire seront rassemblées au même endroit.

Évidemment, sa capacité de stockage est inimaginable, vous aurez assez de livres pour les vingt prochaines années sans problème.

L’Elipsa 2E, la liseuse haut de gamme

Liseuse eBook Kobo Elipsa 2E Noir // Source : Kobo by Fnac

C’est la liseuse la plus onéreuse de cette sélection, et c’est aussi parce que la liseuse Elipsa 2E rassemble toutes les fonctionnalités des modèles précédents et plus encore. Au-delà de pouvoir annoter vos pensées sur vos e-books grâce au Stylet Kobo Stylus 2 noir, vous pourrez partager vos documents grâce à Dropbox, et lire des formats EPUB.

Par ailleurs, comme sa petite sœur Clara 2E, la liseuse Elipsa 2E est composée à 85 % de plastique recyclé. Bien sûr, vous aurez certainement envie de protéger ce petit bijou de technologie, et comme la vie est bien faite, vous pouvez vous offrir un étui pour la protéger.

Vous avez désormais l’embarras du choix dans les lectures que vous pourrez apporter sur votre lieu de villégiature, mais également le choix de la liseuse sur laquelle vous allez les lire. Vous n’avez plus qu’à sélectionner, selon votre bourse et les fonctionnalités qui vous font rêver, la liseuse Kobo by Fnac qui n’attend que vous pour vous accompagner en vacances.