En 2023, la poésie s’écrit au féminin

La poésie est-elle un genre dépassé ? Comment raconter notre monde et ses défis en vers ? Quelle perception le public a-t-il de ce genre ? Alors que la poésie fait son retour dans le cœur des lecteur·ices, à la faveur des réseaux sociaux et de nombreuses plumes féminines, le BookClub de Madmoizelle a reçu deux poétesses de l’intime pour en parler : Rim Battal et Stéphanie Vovor.

Lorsque l’on pense poésie, on évoque souvent des auteurs classiques, dont la lecture serait réservée à une élite. Pourtant, ces dernières années, ce genre littéraire a su conquérir un public diversifié, grâce à l’émergence de poètes et de poétesses qui dépoussièrent un art longtemps perçu comme vieillot.

Et parmi ces poètes du XXIe siècle, les femmes sont nombreuses à narrer le monde dans lequel nous vivons, à travers des vers intimes autant qu’ils se révèlent politiques. Elles s’appellent Cécile Coulon, Rupi Kaur, Morgane Ortin, Rim Battal ou Stéphanie Vovor… publient en recueils, sur Instagram, partout.

Deux poétesses de l’intime dans le BookClub de Madmoizelle

Pour cette nouvelle édition du BookClub, qui avait lieu le mardi 31 octobre à 19h en direct sur Twitch, Madmoizelle a reçu deux poétesses de l’intime : Rim Battal et Stéphanie Vovor. Ensemble, nous revenons sur leur rapport à la poésie, à l’écriture, à l’engagement, aux réseaux sociaux…

Rim Battal est artiste, poétesse et journaliste. Ses performances associent poésie, écriture et arts visuels. Elle est notamment l’autrice de “Vingt poèmes et des poussières”, “Latex”, “Transport commun”, “L’eau du bain” et “Les quatrains de l’all inclusive”. Elle codirige aussi avec Zoé Besmond de Senneville et Laura Lutard Le Bordel de la Poésie, et est l’initiatrice de La Biennale Intime de Poésies. L’année dernière est parue sa toute première anthologie aux éditions Castor Astral, “Mine de rien”. Elle a été citée en 2021 parmi les 10 poètes de la nouvelle génération à suivre sur les réseaux sociaux par Les Inrocks.

Stéphanie Vovor est écrivaine et performeuse, elle vient de publier début octobre « Frénésies« , son premier recueil de poésie, aux éditions Castor Astral, un récit poétique, politique et social qui dépeint une jeunesse des classes moyennes et des périphéries. Elle fait aussi partie du collectif le Krachoir au sein duquel elle explore de nouvelles formes poétiques via l’élaboration d’un fanzine, des soirées scènes ouvertes, des ateliers littéraires ou de création scéniques ou sonores. Stéphanie Vovor s’est produite sur scène, à la comédie de Reims, au théâtre de Lorient et sur la scène nationale Lille métropole notamment.

Au micro du BookClub de Madmoizelle, Rim Battal et Stéphanie Vovor sont revenues sur leur rapport à l’écriture et à la lecture, leur processus d’écriture et ont échangé sur la perception de la société de la poésie. Et en bonus, une lecture en direct de passages tirés de leurs derniers ouvrages…