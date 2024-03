Mad Max Furiosa : tout savoir sur le blockbuster au féminin le plus attendu de 2024

La franchise emblématique de Mad Max, créée par George Miller et Byron Kennedy, prépare son prochain volet en 2024 avec Furiosa : A Mad Max Saga. Voici tout ce qu’il faut savoir de ce nouvel épisode qui, pour la première fois, fait la part belle à un personnage féminin. Attachez-bien vos ceintures, ça va décoiffer.

C’est l’un des films les plus attendus de 2024, et il a enfin dévoilé sa bande-annonce. Suite du survolté Mad Max : Fury Road, le film Oscarisé de l’Australien George Miller sorti en 2015, ce spin-off nous plongera dans les origines de l’impératrice guerrière et as du volant, Furiosa.

Ce nouvel opus s’inscrit dans le long héritage des films Mad Max, dont le premier volet a fait ses débuts (il y a pas moins de 45 ans !) suivi des trois opus suivants : Mad Max 2 : The Road Warrior , Mad Max Beyond Thunderdome et Mad Max : Fury Road, bulldozer aux quelque 380,5 millions de dollars au box-office.

La bande-annonce de Furiosa : Une saga Mad Max

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Furiosa : une saga Mad Max : de quoi ça parle ?

Furiosa : A Mad Max Saga nous plonge dans un monde en ruine, où la jeune Furiosa est kidnappée par une horde de motards dirigée par le seigneur de la guerre Dementus.

En traversant le Wasteland, ils tombent sur la Citadelle présidée par l’Immortan Joe. Alors que les deux tyrans se battent pour le pouvoir, Furiosa doit survivre à de nombreuses épreuves pour trouver le moyen de retrouver la Terre Verte, où elle vivait heureuse parmi une communauté de femmes.

À travers la lutte de Furiosa pour sa survie, on assistera à la genèse d’une héroïne d’action féministe aux convictions morales fortes dans un monde réduit à feu et à sang par la violence des hommes.

Anya-Taylor Joy est Furiosa

Originellement incarné par une Charlize Theron iconique, Anya-Taylor Joy enfilera la cagoule du personnage de Furiosa. À seulement 27 ans, la comédienne américaine a su construire une filmographie sans faute entre cinéma indépendant et grand public, du terrifiant The Witch de Robert Eggers à l’énigmatique Split de M.Night Shyamalan, sans oublier l’incontournable Le Jeu de la Dame. La série reste à ce jour, l’un des plus gros succès pour une série Netflix dans toute l’histoire de la plateforme au N rouge.

Mad Max : Furiosa, Anya-Taylor Joy

Qui sont les acteurs au casting ?

Qui succèdera aux superstars de Mad Max : Fury Road, Charlize Theron et Tom Hardy ?

Aux côtés d’Anya Taylor-Joy, l’autre grande tête d’affiche de Furiosa est Chris Hemsworth. L’acteur australien bien connu pour son rôle de Thor apparaitre plus bodybuildé que jamais pour incarner le grand méchant, Warlord Dementus.

Source : capture youtube

Tom Burke, un acteur à la filmographie plus discrète mais notamment remarqué pour son rôle dans The Souvenir, sera également de la partie, bien que l’on ignore encore son rôle. Pour compléter ce casting, on retrouve Alyla Browne (qui a déjà travaillé avec le réalisateur George Miller sur son dernier film, 3000 ans à t’attendre), Nathan Jones et Angus Sampson (déjà au casting du volet sorti il y a 9 ans) ou encore Quaden Bayles, un acteyr de 12 ans qui fera ses premiers pas au cinéma.

Où sortira Mad Furiosa : une saga Mad Max ?

Netflix ? Disney+ ? Ou encore Prime Video ? Aucun des trois : on pourra se délecter de Furiosa sur (très) grand écran, puisque le film sortira en salles.

Furiosa : une saga Mad Max : ça sort quand ?

Pour en prendre plein la vue, notez bien dans votre agenda la date du mercredi 22 mai 2024.

Découvrez le BookClub, l’émission de Madmoizelle qui questionne la société à travers les livres, en compagnie de ceux et celles qui les font.