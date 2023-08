Barbie plus forte que Harry Potter : le blockbuster devient le plus gros succès de Warner Bros

Après son entrée fracassante dans le top 20 des plus gros succès de tous les temps, Barbie est loin de quitter le box-office mondial.

Annoncé comme le blockbuster de l’été, Barbie a en effet tout balayé sur son passage : le film a fait de Greta Gerwig la première réalisatrice à dépasser le milliard de dollars de recettes en seulement 17 jours, le long-métrage faisant une entrée fracassante dans le top 20 des plus gros succès de tous les temps, en 18e position.

Juste devant lui, en 17e position, se trouvait Harry Potter et Les Reliques de la mort – Partie 2, le huitième et dernier volet de la saga, qui avait récolté 1,342 milliard de dollars lors de sa sortie au cinéma en 2011. Une somme qui vient d’être atteinte par Barbie.

Barbie devient le plus gros succès de la Warner Bros

Barbie devient ainsi le plus gros succès de la Warner Bros. Et pour cause, le long-métrage a fait un carton tout l’été : il est resté durant un mois en tête du box-office américain avant d’être doublé par les nouveautés. En France aussi, il est toujours en salles et vient de passer les cinq millions d’entrées.

Et ce n’est pas fini : la Warner Bros n’étant pas rassasiée par le succès, le studio de production proposera Barbie en VOD, DVD et blu-ray dès le 5 septembre aux États-Unis, avant de miser sur une semaine d’IMAX en salles, à partir du 22 septembre. Le film porté par Margot Robbie et Ryan Gosling devrait atteindre un milliard et demi de dollars, et ainsi entrer dans le top 10 des plus gros succès de tous les temps, devant Fast & Furious 7 et Avengers.

