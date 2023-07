Barbie, figure émancipatrice ou oppressive ? Ces 3 documentaires décortiquent la question

Après Barbie de Greta Gerwig, ces trois documentaires foisonnants vont vous plonger dans l’histoire d’un archétype féminin au croisement d’enjeux féministes, sociaux, culturels et économiques passionnants.

Barbie est le pari réussi de Greta Gerwig : même si l’on ne cesse d’être diverti et de rire, le film est aussi riche en partis pris féministes et en questionnements sur les liens entre patriarcat et capitalisme.

Pour s’immerger un peu plus dans un univers coloré bien plus complexe qu’il n’y parait, on vous recommande ces trois documentaires passionnants, disponibles tout de suite et gratuitement.

Barbie, la femme parfaite ? 53 minutes sur Arte, jusqu’au 14/10/2023

Disponible sur Arte, le documentaire Barbie, la femme parfaite ? réalisé par Julia Zinke et Nicola Graef explore les ambivalences de Barbie en tant que modèle de femme stéréotypé pour certains et figure d’inspiration émancipatrice pour d’autres.

À travers des rencontres avec des créatrices de contenus, des féministes, des fans de longue date, une collectionneuse passionnée, mais aussi des enfants, les réalisatrices posent la question : les entreprises cherchent-elles sincèrement à promouvoir l’inclusivité ou utilisent-elles simplement des stratégies commerciales pour s’adapter aux attentes changeantes du public ?

À travers l’exploration d’un jouet emblématique, le film soulève d’autres questions importantes sur l’impact de cette icône sur la perception de la beauté, des rôles de genre et de l’image de soi chez les jeunes.

Et Dieu créa Barbie, 1h26 min sur France TV jusqu’au 05/09/2023

Nicky Doll, Zahia, Lio, Frédérique Bel, Olivier Rousteing et Arielle Dombasle… pour explorer les différentes facettes de Barbie, ce documentaire disponible sur le site de France TV a mis les bouchées doubles avec des invités de marque.

S’il retrace l’histoire de la poupée, Et Dieu créa Barbie invite aussi à une réflexion sur l’influence des icônes culturelles sur notre société et sur les notions de féminité et de masculinité qu’elles véhiculent.

Comment le fabricant a-t-il pioché dans la culture populaire pour façonner un mythe ? Et comment, échappant de la main de son créateur, Barbie est-elle devenue une icône pop autonome ?

Toutes ces questions sont au programme de ce documentaire qu’on vous recommande chaudement ! En attendant, sa bande-annonce est disponible ici.

Bonus : Gymnastique, Barbie s’émancipe, 6 min sur Arte, jusqu’au 12/01/2028

Ces documentaires vous font envie mais vous manquez de temps ?

Arte a tout prévu en consacrant un épisode de son format court dédié à la culture pop, « Gymnastique » à Barbie, et ça donne envie :

Depuis 60 ans, la poupée Barbie n’est pas qu’un simple jouet. Influenceuse avant même qu’Internet existe, elle est aujourd’hui accusée de véhiculer de nombreux stéréotypes. Alors que le film « Barbie » de Greta Gerwing arrive sur les écrans de cinéma, la figure de Barbie est-elle toujours pertinente ? Et a-t-elle des choses à dire sur notre société ?

Barbie // Source : WB

