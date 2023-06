Tout savoir sur Dune 2 avec Zendaya, Timothée Chalamet (et sa bande-annonce sublime)

Entre son casting impressionnant, son synopsis, et un réalisateur qui annonce que « Dune Part I est un amuse-bouche et Dune Part II le plat principal », les raisons sont nombreuses d’attendre cette suite avec impatience. D’ici là, voici tout ce qu’il faut savoir sur la suite du blockbuster de 2021.

Dans la lignée d’un Mad Max : Fury Road ou d’un Blade Runner 2049, Dune 2 s’annonce comme l’un de ces spectacles hollywoodiens grandioses qui nous rappellent pourquoi le streaming ne pourra jamais égaler l’expérience du cinéma en salle.

La suite du film de Denis Villeneuve s’est dévoilé dans une bande-annonce sublime et si intense qu’elle nous donne déjà l’impression d’y être.

La bande-annonce de Dune 2

Le synopsis du film : « Dune Part I est comme un amuse-gueule et Dune Part II est le repas principal«

De quoi parlera la suite de Dune ?

Le synopsis officiel nous ramène à nouveau sur la planète Arrakis, fruit de l’imaginaire de l’auteur Frank Herbert (les films Dune sont adaptés de son cycle de roman). Héros d’une grande quête spirituelle, au cœur d’une prophétie d’un conflit politique, Paul Atreides s’est uni à Chani et aux Fremen pour mener la révolte contre ceux qui ont anéanti sa famille. Hanté par de sombres prémonitions, il se trouve confronté au plus grand des dilemmes : choisir entre l’amour de sa vie et le destin de l’univers.

Pour ajouter encore un peu de suspens à ce résumé, le réalisateur Denis Villeneuve a confié en conférence de presse que « la tâche la plus difficile était de vous présenter le monde, les idées, ce monde, les codes, les cultures, les différentes familles, les différentes planètes », concluant « Une fois que c’est fait, cela devient un terrain de jeu incroyable. »

Le réalisateur a ajouté :

Je ne devrais pas dire cela, mais pour moi, Dune Part I est comme un amuse-bouche et Dune Part II est le plat principal. … Autant Dune Part I a été de loin mon projet le plus excitant, autant Dune Part II m’excite déjà davantage, encore plus. C’est tout ce que je dirai.

Le casting de Dune 2 : des habitués, et de nouveaux arrivants prestigieux

Bonne nouvelle : on ne sera pas trop dépaysées devant Dune partie 2 : la plupart des protagonistes de la première partie seront au rendez-vous. On aura donc le plaisir de retrouver Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Stellan Skarsgård, Dave Botista, Josh Brolin et surtout Zendaya, dont le rôle sera beaucoup plus important dans ce deuxième volet.

Mais, à côté de ces habitués, Dune 2 mettra en scène une ribambelle de nouveaux arrivants plus que prestigieux. Florence Pugh rejoint le casting dans le rôle de la princesse Irulan, tout comme Léa Seydoux qui interprétera Lady Margot ou encore Austin Butler, pratiquement méconnaissable dans le rôle de Feyd-Rautha, le grand méchant de cette nouvelle aventure.

Dune 2, ça sort où et quand ?

Dune Partie 2 sortira le 1er novembre 2023 dans les salles de cinéma. On a hâte !

