Challengers : tout savoir sur le triangle amoureux sexy avec Zendaya

Zendaya qui brille au centre de l’attention et de l’action, un triangle amoureux, de la romance et du suspens sur plusieurs années. Tel est le programme de Challengers, et ça fait sacrément envie. Voici tout ce qu’il faut savoir sur le nouveau film sexy de Luca Guadagnino, à découvrir sur Prime Video.

Arrêtez-tout : Zendaya est la vedette du nouveau film de Luca Guadagnino, le réalisateur de Call Me by Your Name et de Bones & All.

Elle joue une joueuse de tennis prodige. Deux hommes amoureux d’elles lui courent après sur plusieurs décennies, mais Zendaya n’aura pas forcément à choisir… Et la musique de la bande-annonce est « S&M » de Rihanna.

N’en dites pas plus : on veut voir Challengers.

La bande-annonce de Challengers : de la compétition, du sexe et Rihanna

Challengers, de quoi ça parle ?

Challengers suit Tashi Duncan, une joueuse de tennis surdouée devenue entraîneuse. Tashi est mariée à Art, un champion de tennis.

Alors que la carrière de ce dernier est en perte de vitesse et qu’il enchaîne les défaites, Art va devoir affronter Patrick, son meilleur ami lorsqu’ils étaient adolescents, qui est aussi l’ex petit ami de Tashi… Alors que leur passé et leur présent s’entrechoquent et que les tensions sont à leur comble, Tashi doit se demander ce qu’il lui en coûtera de gagner…

Bande-annonce de Challengers // Source : MGM

Qui est au casting de Challengers ?

Aux côtés de la rayonnante Zendaya, star d’Euphoria et de Spider-Man, on retrouvera Mike Faist (West Side Story) dans le rôle d’Art, tandis que Josh O’Connor (The Crown) jouera Patrick.

Le film est réalisé par le sulfureux réalisateur italien Luca Guadagnino, à qui l’on doit le torride Call Me by Your Name, le troublant Bones & All, ainsi que le film d’horreur Suspiria.

Zendaya dans Euphoria // Source : HBO

Ça sort où, et quand ?

Aux États-Unis, Challengers sortira en salles dès le 15 septembre. En France, la carrière du film ne se fera que sur le petit écran : il ne sortira pas au cinéma mais directement en streaming sur Prime Video.

