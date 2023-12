Argylle : après Kingsman, tout savoir sur ce thriller d’espionnage fou avec Dua Lipa et Henry Cavill

Un casting dix étoiles, un scénario qui broie les frontières entre fiction et réalité… Le réalisateur de Kingsman est de retour en janvier 2024 avec Argylle, et ça s’annonce grandiose.

C’est l’un des films les plus attendus de cette nouvelle année. Thriller d’espionnage déjanté, Argylle est le nouveau bébé du réalisateur des films Kingsman, qui nous plongeaient déjà dans le monde des agents doubles, avec ses personnages élégants et ses bastons musclées. En attendons sa sortie en janvier 2024 dans les salles de cinéma françaises et sur Apple TV+, voici tout ce que l’on sait du nouveau film de Matthew Vaughn.

La bande-annonce d’Argylle

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Argylle, de quoi ça parle ?

Comme l’annonce le trailer du film, dans lequel on réalise que les personnages d’Henry Cavill et Dua Lipa ne sont que des personnages issus de l’imaginaire d’une autrice, Argylle brouille la frontière entre fiction et réalité.

Elly Conway (Bryce Dallas Howard) est l’auteure solitaire d’une série de romans d’espionnage à succès, et son idée du bonheur se résume à une soirée tranquille à la maison avec son ordinateur et son chat, Alfie. Mais lorsque les intrigues de ses livres, centrés sur l’agent secret Argylle et son combat pour démanteler un réseau d’espions mondial, commencent à ressembler étrangement aux opérations secrètes d’une véritable organisation d’espions, sa tranquillité ne devient plus qu’un souvenir…

Accompagnée d’Aiden, un véritable espion allergique aux chats, Elly parcourt le monde pour garder une longueur d’avance sur les tueurs.

Argylle // Source : capture d’écran Youtube

Un casting cinq étoiles

Aux côtés d’Henry Cavill, célèbre Batman et Geralt de Riv dans The Witcher, ainsi que Dua Lipa (qui signe ici son deuxième rôle au cinéma après son apparition dans Barbie), on retrouvera Bryce Dallas Howard (Jurassic World) dans le vrai rôle principal du film, celui d’Elly Conway. L’acteur oscarisé Sam Rockwell (Three Billboards), incarnera Aiden, l’espion chargé de la protection de son autrice préférée.

On aurait pu s’arrêter là, mais le réalisateur de Kingsman a décidé de nous en mettre plein la vue : Argylle mettra aussi en scène Bryan Cranston (Breaking Bad), qui devrait être un grand méchant, selon Collider. Le cinéaste retrouvera plusieurs de ses acteurs fétiches déjà vus dans Kingsman, Samuel L. Jackson et Sofia Boutella. Et pour l’anecdote : Collider rapporte que le chat d’Elly, Alfie, est joué par Chip, qui n’est autre que le chat du réalisateur.

Samuel L. Jackson // Source : URL

Argylle, ça sort quand ?

Originellement annoncé pour une sortie en 2022, ce film produit par Universal et Apple TV+ sortira finalement au cinéma le 31 janvier 2024 puis, dans la foulée, sur Apple TV+.

