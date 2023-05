Dua Lipa, Nicki Minaj, Lizzo, Tame Impala, Ryan Gosling : on en parle, de la BO de Barbie ?

Dans Barbie de Greta Gerwig, Dua Lipa ne se contentera pas d’incarner Barbie Sirène. Cette nuit, la pop-star britannico-albanaise a dévoilé le clip pailleté de Dance The Night, l’un des nombreux titres très attendus dans le film avec Margot Robbie et Ryan Gosling.

Le 19 juillet, Barbie fera une entrée fracassantes pour illuminer les salles obscures de paillettes et de rose bonbon.

Pour cela, la poupée iconique ne compte pas seulement sur une esthétique d’images édulcorées mais aussi sur une bande-originale qui ferait pâlir d’envie tout artiste pop.

Un clip inédit de Dua Lipa avec un caméo de Greta Gerwig

La musique du film de Greta Gerwig réunira un panel assez fou d’artistes, parmi lesquels Dua Lipa, qui jouera le rôle de Barbie Sirène.

Cette nuit, la pop-star a dévoilé le clip de « Dance the Night » (toute de Dua Lipa x Versace vêtue), prouvant à qui aurait pu en douter les affinités entre son univers très rose, pailleté et amusant, et celui de Barbie. La chanteuse offre même une mise en abyme puisqu’à la fin du clip, on aperçoit brièvement Greta Gerwig en train de diriger le tournage d’un clip.

On a aucun mal à deviner qu’on connaîtra bientôt la musique par cœur, et on a hâte de la voir rythmer les images du film.

Barbie n’a pas encore joué toutes ses cartes puisque, selon Rolling Stones, la bande-originale réunira un casting impressionnant à en donner le tournis, avec des noms comme Nicki Minaj, Ava Max, Charli XCX, Kali, Karol G, Khalid, Tame Impala et même Lizzo !

Ajoutez à cela un Ryan Gosling bien décidé à sortir Ken de l’ombre, lui qui est d’habitude moins sous le feu des projecteurs que sa petite amie en plastique. L’acteur devrait également participer à cette prestigieuse bande-originale, sept ans après sa performance remarquée dans La La Land.

