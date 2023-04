Barbie présente une poupée atteinte de Trisomie 21

Mattel Inc. dévoile sa première poupée Barbie atteinte de Trisomie 21, faisant un pas de plus vers l’inclusivité.

Ça a bien changé, Barbie. Si l’on retrouve, encore et toujours, des poupées aux mensurations loin de la réalité des véritables humaines qu’elles sont censées représenter, certains modèles de leur collection se veulent plus inclusifs et désirent promouvoir une diversité souvent effacée des radars.

Une Barbie atteinte de Trisomie 21, pour une plus grande représentation

Barbie avait déjà commencé à bien avancer sur le sujet de la mise en avant de la diversité, notamment avec sa collection Fashionistas, où l’on pouvait retrouver des Barbie appareillées, en fauteuil roulant, avec une prothèse de jambe, ou encore un Ken atteint de vitiligo.

Cette fois-ci, c’est la Trisomie 21 qui est mise en avant, et c’est une chouette initiative, comme le déclare Éléonore Laloux, conseillère municipale déléguée à la transition inclusive et au bonheur à Arras (Pas-de-Calais), autrice du livre Triso et alors !, ambassadrice française de cette nouvelle Barbie :

C’est une grande première pour moi d’être l’ambassadrice de Barbie et de leur première poupée trisomique. C’est formidable que cette Barbie ait trouvé sa place dans la gamme, tout comme j’ai trouvé ma place dans la société. Je veux partager mon expérience et montrer au monde que l’on peut vivre heureux avec une Trisomie 21. Le plus important est que les parents voient cette poupée et gardent espoir Éléonore Laloux

Éléonore Laloux pour Barbie®

Concernant les caractéristiques de cette nouvelle Barbie, les détails sont les suivants :

Physiquement : un nouveau visage et un nouveau corps plus représentatifs des femmes ayant une Trisomie 21, avec une plus petite taille et un buste plus allongé. Le visage a une forme plus arrondie, des oreilles plus petites ainsi qu’une arête nasale plate. Ses yeux en amande sont aussi légèrement inclinés et les paumes de la poupée ne comportent qu’une seule ligne, une caractéristique souvent associée aux personnes atteintes de Trisomie 21.

Ses vêtements : elle porte une robe à manches bouffantes de couleur jaune et bleue et ornée de papillons, couleurs et symboles associés à la sensibilisation à la Trisomie 21. Le pendentif rose de la poupée représente les trois exemplaires du chromosome 21.

elle porte une robe à manches bouffantes de couleur jaune et bleue et ornée de papillons, couleurs et symboles associés à la sensibilisation à la Trisomie 21. Le pendentif rose de la poupée représente les trois exemplaires du chromosome 21. Ses accessoires : la Barbie possède des orthèses tibiales roses assorties à sa tenue — certains enfants utilisent des orthèses pour soutenir leurs pieds et leurs chevilles — et des baskets dotées d’une fermeture éclair.

Éléonore Laloux pour Barbie®

Si vous souhaitez vous procurer cette nouvelle Barbie atteinte de Trisomie 21, elle sera prochainement disponible sur Amazon au prix de 12,99€, et dans les magasins dès l’été prochain.